Il tecnico: "Koopmeiners? Contento lui, contenti tutti...». Zaniolo ko, Gasperini si agita: "Non è una scommessa vinta...»

Stasera a San Siro la Dea potrà contare sui nuovi innesti Bellanova, Cuadrado e Rui Patricio ma non avrà Zaniolo per un risentimento muscolare ("Finora non è una scommessa vinta", sentenzia il tecnico) e forse nemmeno il difensore Hien (attacco influenzale). Assenze che dovrebbero portare Gasperini a confermare De Roon in retroguardia, arretrando Ruggeri con Djimsiti centrale. Bellanova sarà sulla destra, davanti doppio trequartista con De Ketelaere e uno tra Samardzic e Brescianini dietro a Retegui. "È difficile per tutti giocare in casa dell’Inter. Da quando sulla loro panchina c’è Inzaghi non abbiamo fatto buoni risultati pur facendo discrete prestazioni. Dovremo cercare di non prendere gol come a Torino", ha spiegato Gasp prima dell’allenamento del tardo pomeriggio. Ricordando: "Non abbiamo mai vinto in questi ultimi anni in casa dell’Inter. Ma c’è sempre una prima volta…". Chiosa finale su Koopmeiners: "Ha raggiunto quello che voleva. Sono tutti felici e contenti: la Juve, lui e l’Atalanta". F.C.