In casa Atalanta. Carnesecchi o Musso, rebus portieri per Gasp

L’Atalanta, smaltite le tossine negative della sconfitta di sabato a Bologna, domani cerca tre punti in casa contro il Lecce, nell’anticipo delle 12.30, per chiudere nel migliore dei modi un 2023 sicuramente positivo. Con il quinto posto dello scorso campionato con il ritorno in Europa League dove la Dea ha fatto benissimo, vincendo il girone eliminatorio con 14 punti, con quattro vittorie e due pareggi.

Nerazzurri bellissimi di notte, ma con qualche rimpianto in campionato, con un bottino di 26 punti e un ritardo di cinque lunghezze dalla zona Champions. La gara casalinga contro il Lecce potrebbe consentire ai bergamaschi di risalire qualche posizione in caso di successo contro i salentini.

Gasperini dovrà sciogliere il nodo del portiere. L’emergente Marco Carnesecchi ha giocato le ultime tre partite contro Rakow e Salernitana, in due gare vinte 4-0 e 4-1, e contro il Bologna, dove ha sbagliato sull’episodio del gol di Ferguson, non uscendo sul corner, e finora non ha del tutto convinto, pensando anche ai suoi errori contro l’Udinese sul rigore poi sbagliato da Success e contro il Napoli, sul brutto rinvio che ha regalato il gol vittoria a Elmas. Potrebbe tornare Juan Musso, che sembrava il titolare fino a tre settimane fa e non ha mai nascosto, nemmeno nelle interviste, di soffrire questa alternanza. Che non sta giovando a nessuno dei due portieri nerazzurri.

Tocca a Gasperini sbrogliare la matassa, ridefinendo le gerarchie tra i pali: difficile che uno dei due portieri venga ceduto nel mercato di gennaio, per cui la convivenza tra i due si protrarrà fino all’estate. Contro il Lecce giocherà la sua ultima partita Ademola Lookman prima di aggregarsi alla sua Nigeria per la Coppa d’Africa: l’anglo nigeriano resterà via almeno per le successive quattro settimane. Assenza pensante la sua, ma Gasp ha ritrovato un Muriel tornato ai livelli realizzati di due anni fa, oltre a Gianluca Scamacca che può tornare titolare ad un mese esatto dall’ultima gara giocata dall’inizio, quella disputata il 30 novembre in Europa League contro lo Sporting Lisbona quando segnò la rete decisiva nell’1-1 contro i lusitani, riportando però nel finale lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore della gamba sinistra che lo ha costretto ad uno stop di settimane.

Intanto la dirigenza nerazzurra sta lavorando in vista del mercato di gennaio: il 24enne esterno sinistro Nadir Zortea va verso un prestito semestrale al Frosinone, dove potrebbe giocare con continuità. Per la difesa, oltre a Dragusin, Kehrer e Sutalo, il nome nuovo è quello del 19enne spagnolo Christian Mosquera, centrale di 191 centimetri rivelazione stagionale con il Valencia.

Fabrizio Carcano