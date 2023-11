Atalanta, allarme infortuni: De Ketelaere si ferma per un trauma al ginocchio. Stop anche per Ruggeri e Scalvini

Bergamo, 7 novembre 2023 – Allarme infortuni nell’Atalanta a due giorni dalla sfida di giovedì sera al Gewiss Stadium contro gli austriaci dello Sturm Graz, per la quarta giornata di Europa League.

Oggi la Dea, già priva di Palomino dietro e di El Bilal Toure’ davanti, ha perso per diversi infortuni i suoi tre gioielli, tutti peraltro usciti malconci dalla gara di sabato contro l’Inter.

Il 22enne fantasista belga Charles De Ketelaere si è fermato per i postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’ex Bruges ed ex Milan quasi certamente salterà anche la trasferta di domenica a Udine e potrebbe poi dover rinunciare all’eventuale convocazione del Belgio per la parentesi delle nazionali. Si punta a recuperarlo dopo la sosta per la sfida casalinga contro il Napoli del 25 novembre.

Il 21enne laterale bergamasco Matteo Ruggeri ha invece dovuto fermarsi per i postumi traumatico-distrattivi della caviglia destra, con interessamento del compartimento articolare interno: anche in questo caso il giocatore brembano si era fatto male nel finale contro l’Inter.

Per il 19enne difensore Giorgio Scalvini c’è stata invece una nuova ricaduta per la lombalgia che lo aveva già frenato la scorsa settimana dopo la trasferta a Empoli.

Sia Ruggeri che Scalvini potrebbero recuperare per domenica a Udine, dove invece sarà squalificato il capitano Rafael Toloi.