Atalanta, nuovi infortuni: si fermano anche Sead Kolasinac e Emil Holm

Bergamo, 13 novembre 2023 – Piove sul bagnato in termini di infortuni nell’Atalanta bersagliata dalla mala suerte. La partita pareggiata in extremis ieri pomeriggio a Udine ha portato a due nuovi ingressi nell’infermeria nerazzurra: quelli del 30enne difensore Sead Kolasinac e del 23enne laterale Emil Holm.

Il bosniaco classe 1993 a Udine ha riportato un risentimento al muscolo flessore sinistro, lo svedese classe 2000 è dovuto uscire nel finale di gara per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Entrambi hanno dovuto rinunciare, in accordo con i rispettivi staff medici nazionali, alle convocazioni delle loro rappresentative.

Esattamente come era accaduto domenica sera al capitano Rafael Toloi costretto a dare forfait alla prima chiamata del ct Spalletti dopo aver ricevuto la diagnosi di un interessamento muscolo fasciale al gemello mediale della gamba destra, infortunio rimediato giovedì sera nella partita di Europa League contro lo Sturm Graz.

Per l’Atalanta la sosta arriva quanto mai opportuna: in questo momento sono indisponibile in difesa Giorgio Scalvini, nuovamente bloccato dalla lombalgia che lo tormenta da alcune settimane e lo ha costretto ad un utilizzo part time contro Empoli e Inter prima di fermarsi, Jose’ Palomino, fuori da tre settimane per un infortunio muscolare alla coscia, e l’esterno, ma anche difensore, Matteo Ruggeri, bloccato per un trauma alla caviglia.

Mentre davanti sono indisponibili El Bilal Toure’, fuori fino a fine anno per un infortunio al retto femorale, e Charles De Ketelaere per un trauma distorsivo al ginocchio con interessamento del mediale: anche il fantasista belga salterà la nazionale e potrebbe rientrare dopo la sosta per il big match casalingo del 25 novembre contro il Napoli.