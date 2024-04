Insaziabile Dea. Serata di gala al Gewiss. Contro la Fiorentina serve la grande rimonta

Dentro o fuori. L’Atalanta stasera alle 21 nella bolgia del Gewiss Stadium si gioca l’accesso alla prima di due finali, quella di Coppa Italia. Obiettivo primario dei nerazzurri prima dell’impresa di Liverpool, che inevitabilmente ha cambiato le prospettive. Ora la priorità è senza dubbio l’Europa League, diventata alla portata dei nerazzurri, ma arrivati a questo punto la Dea vuole provare a vincere tutto. Tre partite per la coppa europea, due “sole“ partite per la coppa nazionale, un mese per provare a centrare un clamoroso mini-triplete aggiungendo il quinto posto in campionato ormai ad un passo dopo il ko della Roma, distante solo un punto e attesa a Bergamo tra due settimane per il confronto diretto.

Bergamaschi e toscani all’ottava partita in 25 giorni, alla terza sfida stagionale dopo le due disputate entrambe a Firenze a settembre in campionato, con successo dei padroni di casa per 3-2 (rete decisiva nel finale di Kouamé) e tre settimane fa per 1-0 sempre per i gigliati (gol di Mandragora nel primo tempo e una serie di parate miracolose di un portentoso Carnesecchi). Scarto minimo che tiene apertissimi i giochi e rende l’Atalanta comunque favorita per il passaggio del turno, tanto che i bookmakers quotano 1,87 la vittoria dei nerazzurri e pagano 3.90 quella dei toscani. Dea che spera di recuperare all’ultimo, tra i convocati, anche il gioiello Giorgio Scalvini, fermo dal 30 marzo per un infortunio muscolare subito a Napoli: il 20enne difensore palazzolese verrà provato stamattina nella seduta di rifinitura. Sicuro il forfait di Emil Holm e Rafael Toloi: il 24enne laterale svedese lunedì sera a Monza ha subito nel primo tempo un risentimento al polpaccio destro, mentre il 34enne difensore matogrossiano si è fermato per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Gasperini dovrebbe schierare la formazione tipo con Carnesecchi in porta, trio difensivo con Hien da centrale in mezzo ai veterani Djimsiti e Kolasinac, corsie esterne con Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra, in mediana la tenaglia De Roon-Ederson con Koopmeiners da trequartista. Davanti sicuro Scamacca, tenuto a riposo a Monza come Miranchuk che si contende il ruolo di seconda punta con De Ketelaere. Ovviamente Gasp dovrà preservare gli eventuali rigoristi che oltre a Koopmeiners sono De Roon, De Ketelaere, Lookman, Miranchuk, Touré e Pasalic. Nella Fiorentina fuori solo l’attaccante Nzola, ma il tecnico Italiano ha una serie di titolari non al meglio e recuperati solo all’ultimo come Belotti, Beltran, Nico Gonzalez e Bonaventura. Gara speciale per quest’ultimo, ex di turno cresciuto nel vivaio di Zingonia e poi fino al 2014 in prima squadra, e per il bergamasco Andrea Belotti, che non ha mai vestito la maglia nerazzurra avendo giocato nel settore giovanile dell’AlbinoLeffe. Quarta sfida negli ultimi cinque anni tra Viola e Dea: nel 2019 in semifinale vittoria dei nerazzurri, nel 2020 e 2022 rivincita dei toscani nelle sfide secche dei quarti di finale. Nel 1996 le due squadre si affrontarono in finale: vinsero i gigliati di Ranieri spinti dai gol di Batistuta. Quarta semifinale negli ultimi sei anni per l’Atalanta finalista nel 2019 e nel 2021, sconfitta da Lazio e Juventus. Per la Fiorentina due finali negli ultimi dieci anni, con due sconfitte nel 2014 contro il Napoli e lo scorso anno contro l’Inter.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; N. González, Beltrán, Kouame; Belotti. All. Italiano.