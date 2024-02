Atalanta, la novità contro l’Inter potrebbe essere Isak Hien. Formazioni e diretta tv

Bergamo, 28 febbraio 2024 – La novità nell’Atalanta di scena stasera al Meazza alle 20.45 contro la capolista Inter potrebbe essere il debutto dal primo minuto di Isak Hien. Il 25enne centrale difensivo svedese dovrebbe prendere il posto al centro della difesa nerazzurra dell’acciaccato Giorgio Scalvini, che ha recuperato a tempo di record dalla lussazione alla spalla subita domenica sera nel finale contro il Milan ma non è ancora al meglio. Acquistato nei primi giorni di gennaio dal Verona per 9 milioni il corazziere scandinavo finora ha trovato spazio, con appena 59 minuti disputati in quattro apparizioni nei finali di gara, restando anche fermo tre settimane tra gennaio e febbraio per un problema muscolare. Adesso Hien, dopo aver giocato negli ultimi 11 minuti domenica sera contro il Milan, sembra pronto a fare il suo esordio dal primo minuto al centro della difesa. Possibile occasione dal primo minuto anche per il 23enne laterale olandese Mitchel Bakker che potrebbe rilevare Ruggeri sulla corsia sinistra, mentre a destra dovrebbe essere confermato l’altro millennial svedese Emil Holm.

Indisponibile per un risentimento muscolare il terzo portiere Francesco Rossi: al Meazza come terzo ci sarà il 21enne bergamasco Paolo Vismara, titolare della under23 in serie C, alla sua prima panchina in serie A dopo essere stato convocato a dicembre in Europa League contro il Rakow.

Probabile formazione

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Bakker; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini. Dove vederla Inter-Atalanta, mercoledì 28 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.