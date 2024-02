Atalanta, Isak Hien a disposizione dopo tre settimane di stop

Bergamo, 15 febbraio 2024 – Riecco Isak Hien. L’Atalanta in settimana ha recuperato il 25enne difensore svedese acquistato nei primissimi giorni di gennaio dal Verona per 9 milioni. Il corazziere scandinavo da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi in gruppo, dopo l’infortunio al bicipite femorale che lo ha fermato tre settimane fa. Costringendolo a saltare le partite contro Udinese, Lazio e Genoa.

Ora l’ex gialloblù è recuperato, sta lavorando con il gruppo e sarà tra i convocati per la sfida casalinga contro il Sassuolo.

Stagione tormentata

Stagione non fortunatissima per Hien, finora, fermato da tre infortuni muscolari, i primi due nel girone di andata quando era al Verona, a ottobre e a dicembre, con altre sei partite saltate. Con il Verona ha messo insieme 864 in 10 presenze, a Bergamo in campionato appena 40 minuti con due spezzoni nel finale contro Roma e Frosinone, per un totale di 904 minuti in campo, l’equivalente di nove partite.

Non moltissimo per il difensore centrale scandinavo che ora, con l’Atalanta che giocherà praticamente sempre due volte alla settimana, confida di trovare più spazio. Gasperini lo aspetta, anche se nelle gerarchie Hien ha davanti i tre titolari intoccabili Djimsiti-Scalvini-Kolasinac e il capitano Toloi e alle sue spalle deve guardarsi dal ritorno del veterano Palomino, a sua volta fermato da continuità infortuni muscolari, che dovrebbe rientrare per fine febbraio. Con il recupero di Hien la Dea torna ad avere cinque difensori per tre posti.