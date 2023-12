Atalanta, arriva il difensore svedese Isak Hien dal Verona: accordo da 8 milioni

Bergamo, 31 dicembre 2023 – Il nuovo difensore centrale dell’Atalanta dalla prossima settimana sarà Isak Hien. Sarà lui il difensore centrale che dovrà dare maggiore rotazione ad una difesa nerazzurra che da mesi sta pagando le continue assenza di Palomino è Toloi, avendo di fatto solo tre giocatori per tre ruoli ovvero Djimsiti, Kolasinac e Scalvini.

In queste ore la dirigenza nerazzurra sta chiudendo l’operazione con il Verona per il 24enne nazionale svedese con un accordo per la cessione definitiva da 8 milioni più i bonus futuri. In pratica la metà dei 15 milioni che il Verona per tutta l’estate ha chiesto per lo scandinavo che la Dea aveva trattato da giugno fino a fine agosto ma senza trovare l’intesa per il trasferimento a Bergamo. Rimandato di quattro mesi.

Nato a Stoccolma il 13 gennaio 1999, cresciuto nel Vasalund, Hien è esploso nel Djiurgarden: è arrivato a Verona nell’estate 2022 per 4,5 milioni. Con gli scaligeri ha collezionato 39 presenze in un anno e mezzo. Con la nazionale svedese ha disputato 8 gare finora.