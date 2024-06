Mercato Atalanta, nel radar c’è Ismail Saibari. Piace il talento offensivo esploso nel PSV Eindhoven

Bergamo, 23 giugno 2024 – Rinforzare un attacco già stellare è la priorità del mercato dell’Atalanta. La dirigenza nerazzurra cerca un esterno offensivo, con l’argentino 19enne Valentin Carboni dell’Inter tra i primi nomi, un centravanti per fare da riserva a Scamacca, e a riguardo gira il nome del 19enne islandese Orrì Oskarsson del Copenaghen, e infine un jolly offensivo, soprattutto se dovesse partire il russo Miranchuk richiesto dal Cagliari.

Un obiettivo dei nerazzurri resta il 25enne Niccolò Zaniolo, tornato al Galatasaray dopo il prestito all’Aston Villa, talento inquieto in cerca di un rilancio dopo anni frenati da infortuni e problemi vari. Un nome nuovo mei radar atalantini è quello di Ismail Saibari, classe 2001, nazionale marocchino nato e cresciuto in Spagna, ma di passaporto belga, formatosi calcisticamente nel settore giovanile degli olandesi del PSV Eindhoven, dove è approdato 18enne, poi lanciato in prima squadra dal 2021.

Trequartista in grado di giocare anche da esterno offensivo, esploso nell’ultima Eredivisie con 19 presenze in cui ha prodotto 5 gol e 4 assist. Vanta anche sei presenze con la nazionale del Marocco, dopo aver vestito tutte le maglie delle rappresentative giovanili marocchine. Talento emergente, ancora poco esperto a livello internazionale, pur avendo giocato complessivamente 55 gare con il PSV. Saibari ha un valore di mercato intorno ai 15 milioni, ma il club olandese potrebbe accettare in parziale contropartita il connazionale Mitch Bakker, esterno 24enne che a Bergamo ha faticato ad ingranare e potrebbe rilanciarsi in patria.