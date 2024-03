Atalanta-Juve, la Dea pensa a Paolo Maldini come dirigente: probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta che insegue il ritorno in Champions, e questo pomeriggio sarà di scena contro la Juventus alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, progetta un futuro sempre più internazionale, anche a livello dirigenziale.

Salutato la scorsa settimana il 50enne manager gallese Lee Congerton - che negli ultimi 18 mesi si era occupato dell’internalizzazione dell’attività sportiva nerazzurra e di alcune operazioni di mercato, quelle che hanno portato in nerazzurro gli attaccanti Lookman e Tourè, affiancando l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico - ora la società bergamasca cercherebbe una figura autorevole e prestigiosa a livello internazionale anche nell’ottica di un ritorno in Champions League.

E tra i nomi accostati alla Dea ci sarebbe quello dell’ex bandiera rossonera e azzurra Paolo Maldini, peraltro dato in corsa fino alla scorsa settimana per il ruolo di direttore sportivo dell’Al-Ahli, ricchissimo club arabo che ha poi scelto proprio Congerton.

L’ipotesi Maldini all’Atalanta, rilanciata dal portale Calcionews24, riguarderebbe eventualmente un suo coinvolgimento nell’area scouting e mercato.

Sempre in questi giorni da Napoli rimbalzano voci insistenti su De Laurentis che vorrebbe rifondare la dirigenza azzurra puntando proprio su D’Amico, che tanto bene ha fatto in questi ultimi cinque anni prima a Verona (con le operazioni Ilic, Simeone, Kumbulla, Amrabat ecc) e poi dal 2022 a Bergamo in coppia con Luca Percassi.

Se ne riparlerà nelle prossime settimane.

Intanto questo pomeriggio l’Atalanta cerca punti sul campo della Juventus affidandosi a Koopmeiners e De Ketelaere, tenuti a riposo mercoledì a Lisbona nei primi 70 minuti per aver freschi oggi, e davanti prepara una staffetta tra il ritrovato Scamacca e Lookman, autori delle ultime due reti nerazzurre. In porta torna Carnesecchi, a destra ci sarà Zappacosta.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah,Miretti, Locatelli, Cambiaso,Iling Jr; Milik, Yildiz. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla

La diretta inizierà alle 18 su Dazn.