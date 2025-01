Atalanta, alla fine con la Juve è un buon pareggio: ora lo scontro diretto con il Napoli

L’Atalanta ha concluso un girone di andata da record: 42 punti (va aggiunto poi il punto di sabato a Udine per i 43 attuali). E nel girone di ritorno la squadra nerazzurra nell’era Gasperini ha mediamente fatto 5-6 punti in più rispetto all’andata. Premessa per spiegare che la Dea con il punto conquistato stasera in rimonta nel recupero della 19esima giornata contro la Juventus resta in corsa perfetta per uno scudetto che si assegnerà sopra gli ottanta punti (il record nerazzurro sono i 78 punti) e che si deciderà in parte nella prossima sfida di sabato sera al Gewiss contro il Napoli capolista, avanti di quattro lunghezze sui bergamaschi. Che stasera dopo tre settimane hanno ritrovato il loro cannoniere Mateo Retegui subito decisivo, con il guizzo per il pareggio dopo la rete bianconera di Kalulu. Bicchiere mezzo pieno per una Dea al terzo pareggio consecutivo dopo quelli sui campi di Lazio e Udinese: la squadra nerazzurra ha rallentato nella corsa al titolo rispetto al Napoli e all’Inter, ma ha comunque sempre mosso la classifica in partite difficili, con quattro pali colpiti dagli avversari. Trittico da tre punti ma potevano essere di meno, soprattutto a Udine, o di più se stasera senza le parate di Di Gregorio nel primo tempo su Lookman e nel finale su Zaniolo, ma sulla bilancia delle occasioni va ricordato il palo di Kalulu con salvataggio di Carnesecchi sulla linea. Ora l’Atalanta avrà tre giorni pieni per preparare il big match casalingo di sabato contro il Napoli: dietro mancheranno lo squalificato Kolasinac e l’infortunato Kossounou, ma Gasperini ha ritrovato Retegui e potrà schierare il tridente o dare riposo ad un De Ketelaere in debito di ossigeno da un paio di settimane dopo tre mesi strepitosi.