Atalanta, ansia per Kolasinac: al suo posto si scalda Hien

Bergamo, 3 maggio – L’Atalanta è in apprensione per Sead Kolasinac. Il 31enne difensore bosniaco è uscito zoppicante giovedì sera nel primo tempo della semifinale di Europa League a Marsiglia, dopo essersi letteralmente immolato per evitare un gol sicuro.

Su un cross da sinistra di Luis Henrique, con uscita a vuoto di Musso, l’attaccante marsigliese Sarr a porta vuota avrebbe infilato agevolmente il pallone del pareggio se Kolasinac con un’acrobazia non avesse deviato di testa in corner.

Acrobazia costata al coriaceo difensore ex Arsenal, ed ex Marsiglia, un risentimento muscolare al flessore di entità valutabile solo dopo esami diagnostici strumentali cui il giocatore si sottoporrà tra domani e sabato.

Sicura la sua assenza lunedì a Salerno, dove al suo posto giocherà Hien, quasi sicura anche la sua indisponibilità giovedì prossimo nel ritorno contro il Marsiglia.

Ma se gli esami rilevassero una lesione all’adduttore, uno stiramento, di fatto starebbe fuori tre o quattro settimane per cui il bosniaco salterebbe la finale di Coppa Italia del 15 e probabilmente anche l’eventuale finalissima di Dublino la settimana successiva.

Un problema non da poco per Gasperini che senza Kolasinac ha solo tre difensori, Djimsiti, Hien e Scalvini, considerando che anche il capitano Toloi resterà fermo per almeno due settimane per un analogo problema muscolare e che l’altro veterano Palomino da un mese è fuori rosa e non si allena più con la squadra in attesa dello svincolo contrattuale.

Resterà aggregato alla prima squadra il 21enne difensore milanese Giovanni Bonfanti, tre presenze finora tra campionato ed Europa League.