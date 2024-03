Atalanta, la Juventus favorita per la corsa a Koopmeiners che vuole il bianconero

Nella corsa per Teun Koopmeiners in prima fila c’è la Juventus. Di più, la Signora sarebbe in pole position e avrebbe già un primo pre accordo di massima con il giocatore orange e il suo agente Baving. Una prima intesa per un ingaggio intorno ai 4 milioni e mezzo netti annuali, di fatto il doppio di quando il numero 7 nerazzurro percepisce in questa sua terza stagione atalantina. Il club bianconero avrebbe voluto già a gennaio RoboKoop, per rinforzare il suo centrocampo orfano di Fagioli e Pogba e provarsi a giocare la corsa scudetto. Nella sessione invernale, però, l’Atalanta non voleva provarsi del suo giocatore più forte, volendo correre sui te fronti Europa League, Coppa Italia e rincorsa al quarto posto. Tutto rimandato a giugno.

La Juventus con l’introito per la partecipazione alla prossima Champions e un paio di contropartite tecniche - come il talento argentino Mathias Soule’, 21 anni tra un mese, esploso nel prestito a Frosinone, valutato una decina di milioni, ragazzo gradito alla Dea, giovane futuribile con margini di miglioramento, e l’esterno britannico Iling Junior, altro talento del 2003 che piace ai bergamaschi – metterebbe insieme la cifra per arrivare all’olandese, il cui valore di mercato però si sta spostando dai 60 ai 70 milioni. Scenari ancora prematuri perché va anche considerata la possibilità di inserimento nell’asta per Koopmeiners di un top club britannico, con il rischio di un rialzo inarrivabile per i bianconeri. Lo stesso giocatore però nell’intervista rilasciata mercoledì al quotidiano olandese De Telegraaf ha voluto esplicitamente menzionare la Juventus ( “Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un interesse della Juventus o di alcuni club inglesi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere”) tra i club che si stanno interessando a lui. Mandando un segnale preciso alla sponda bianconera del Po…