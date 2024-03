Koopmeiners si fa male in Nazionale: apprensione in casa Atalanta

Bergamo – Un’altra brutta notizia per l’Atalanta dalle nazionali. Dopo Charles De Ketelaere, che giovedì non ha seguito la nazionale belga nella trasferta in Irlanda a scopo precauzionale per via di un leggero problema agli adduttori ma non ha lasciato il ritiro della propria Nazionale, anche Teun Koopmeiners si è bloccato.

A darne notizia la stessa federazione olandese con uno scarno comunicato tutto da interpretare: "Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania”. Venerdì sera il numero 7 dell’Atalanta aveva giocato appena una decina di minuti, subentrando a otto minuti dalla fine all’ex romanista Wijnaldum, nella partita vinta contro la Scozia per 4-0, peraltro rimanendo in campo fino al triplice fischio finale.

L’infortunio occorso a RoboKoop sarebbe una contusione di cui ancora non è chiara l’entità. Il giocatore rientrerà a Bergamo per essere visitato dallo staff sanitario nerazzurro e solo allora si capirà se potrà essere disponibile o meno per la trasferta di sabato a Napoli e per quella di mercoledì prossimo a Firenze per la gara d’andata della semifinale di coppa Italia.

Il 26enne ‘tuttocampista’ olandese a febbraio in allenamento aveva riportato una ferita da taglio, provocata da un tacchetto e suturata con diversi punti. Ferita che lo ha costretto a saltare le partite casalinghe contro Udinese e Lazio.