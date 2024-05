Koopmeiners stecca. CDK non colpisce. Energia Lookman

CARNESECCHI 6. Fa il suo con uscite con tempismo, soprattutto nella ripresa

DE ROON 5,5. Ha giocato da difensore, faticando a salire. Quando è tornato a centrocampo si è fatto male

HIEN 5. Non riesce a contenere Vlahovic sull’azione dell’1-0, si fa ammonire dopo un quarto d’ora e rischia un fallo da rigore sempre su Vlahovic

DJIMSITI 5,5. Ha sofferto dietro, faticando a trovare le chiusure giuste.

ZAPPACOSTA 5,5. Ancora una volta ha sofferto la fisicità e la velocità di Iling Junior. Pochi cross dalla sua parte

PASALIC 5,5. Schierato da mediano al posto ha faticato nei duelli fisici

EDERSON 5,5 Non è salito, ha faticato su Rabiot

RUGGERI 5,5. Meno corsa del solito

KOOPMEINERS 5. Nella serata più importante scompare dai radar. Non ha inciso

LOOKMAN 6. Sempre vivace, l’unico veramente pericoloso dei suoi. Ha colpito un palo esterno.

DE KETELAERE 5. Fuori dal gioco, fuori posizione, a tratti è sembrato la sua brutta copia vista lo scorso anno al Milan.

ALL: GASPERINI 5,5. Ha pagato l’assenza di Scamacca e il gol a freddo di Vlahovic ha fatto d’altare gli schemi preparati. I cambi non hanno aiutato e con l’infortunio di De Roon non aveva più centrocampisti. Toure’ 5,5. Tanto movimento ma poca precisione. Hateboer 5,5. Non ha dato nulla più rispetto a Zappacosta. Scalvini 5. Inserito per fare il difensore ha giocato da mediano, faticando. Miranchuk 6. Ha aumentato la profondità, ha sfiorato il pari con un piattone alto. Toloi 6. Mezz’ora finale di esperienza

Voto squadra 5,5.

fab. car.