La Dea alle 15 al Dall’Ara. L’Atalanta a Bologna per il sorpasso

L’Atalanta che viaggia a gonfie vele, reduce da tre vittorie consecutive con 11 gol segnati, questo pomeriggio vuole interrompere la corsa verso l’altro del Bologna rivelazione stagionale. Al Dall’Ara alle 15, va in scena un vero e proprio confronto diretto per il quarto posto, occupato dai felsinei con 28 punti, e la Dea che da dietro è risalita con prepotenza a quota 26, ma sembra aver messo la freccia di sorpasso sulle rivali.

Nerazzurri reduci dall’intera settimana senza impegni infrasettimanali, che hanno potuto preparare al meglio la trasferta emiliana, senza l’interruzione e le fatiche della Coppa Italia accumulate dal Bologna vittorioso al Meazza. La tradizione recente è nettamente favorevole alla Dea contro i rossoblu negli ultimi sette anni: dal 2016 con Gasperini in panchina 11 vittorie nerazzurre, due pareggi e una sola vittoria degli emiliani, lo scorso aprile, per 2-0 a Bergamo con reti di Sansone e Zirkzee. Dea dunque spinta dalla cabala, da 2200 tifosi bergamaschi che scenderanno al Dall’Ara e da una condizione fisica, oltre che morale, alle stelle. Torna a disposizione anche Gianluca Scamacca dopo tre settimane di stop: il 24enne centravanti romano in settimana si è allenato con il gruppo aumentando i carichi di lavoro.

Gasperini peraltro davanti ha tanta abbondanza: a fianco all’intoccabile Lookman dovrebbe giostrare da prima punta il rinato Luis Muriel, quattro gol nelle ultime tre partite, ma attenzione all’alternativa De Ketelaere, due gol e due assist nelle ultime due gare. Risolti i problemi in difesa: non hanno recuperato Palomino e Toloi, ma dietro è garantito il trio titolare Djimsiti-Scalvini-Kolasinac. A centrocampo De Roon e Ederson con Koopmeiners da trequartista. Sulle corsie esterne annunciati Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra. "Il Bologna ha fatto cose eccezionali, compresa la qualificazione in Coppa Italia a danno dell’Inter. Per noi è un grande test contro una pretendente per l’Europa. Sta ottenendo grandi risultati contro squadre molto forti, è l’avversario peggiore da affrontare in questo momento", ha spiegato alla vigilia in un’intervista a SkySport Gasperini. Che ritroverà Thiago Motta, suo pretoriano nel 2009-10 al Genoa, e in campo un ex speciale, il 31enne centrocampista elvetico Remo Freuler, per sei anni e mezzo in maglia atalantina, dal gennaio 2016 all’estate 2022, con 260 presenze e 21 reti. "Da giocatore Thiago Motta era straordinario per la tranquillità e la sicurezza tecnica in ogni situazione, sapeva sempre cosa fare e come muoversi in campo. E troveremo anche Freuler che rappresenta un bel pezzo della nostra storia, gli siamo ancora legati", ha chiosato Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Zappacosta; Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Muriel, Lookman. All. Gasperini

Fabrizio Carcano