La Dea non vuole fermarsi. L’Atalanta a Stoccarda per un altro scalpo illustre: "In palio punti pesanti»

L’Atalanta al galoppo cerca la sua ennesima impresa europea stasera in Germania. Dea lanciatissima da cinque vittorie consecutive in campionato e da una serie aperta di otto risultati utili consecutivi, includendo anche la Champions, dove i nerazzurri sono imbattuti dopo tre giornate, con due pareggi casalinghi per 0-0 contro Arsenal e Celtic e il sonante 3-0 in casa degli ucraini dello Shakthar. Alle 21, alla MHP Arena, nel quarto turno di Champions, la squadra bergamasca va a caccia di un successo per spiccare il volo e restare nel gruppo in corsa per le prime otto posizioni.

Sulla carta il confronto è apertissimo nel pronostico: i padroni di casa del VFB Stoccarda sono in crisi in campionato, con appena 13 punti conquistati in 9 giornate, ma si sono rilanciati in Champions grazie al successo a sorpresa di due settimane fa sul campo della Juventus, con gol siglato dall’ex atalantino Touré. Stoccarda che domenica ha strappato uno 0-0 in casa del Leverkusen e nell’ultimo mese non ha mai perso. "Abbiamo un grande rispetto per l’Atalanta. Giocano da tanti anni in maniera speciale, uno contro uno, hanno una struttura offensiva importante che non si vede spesso, tirano fuori i difensori e i centrocampisti verso l’attacco. Hanno appena vinto una partita contro il Napoli, ma anche noi abbiamo vinto a Torino, contro la Juventus", ha ricordato alla vigilia il tecnico dei tedeschi, Sebastian Hoeness, che punta ovviamente sull’ex El Bilal Touré, a segno con i bianconeri. Attaccante, peraltro, ancora di proprietà della Dea, anche se pare scontato il riscatto a fine stagione a 16 milioni da parte dello Stoccarda.

L’Atalanta, nelle trasferte europee, ha sempre dimostrato di avere una marcia in più. Dal 2017 ha vinto due volte sul campo del Liverpool e dello Shakthar, nonché in casa di Everton, Sarajevo, Hapoel Haifa, Valencia, Midtjylland, Ajax, Olympiacos, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Rakow, senza dimenticare i pareggi a domicilifuori casa contro contro Lione, Villarreal, Lipsia, Sturm Graz e Marsiglia.

"Arriviamo dalla bella vittoria a Napoli, ma sappiamo che ogni partita è diversa dalla precedente. Ora troviamo una squadra come lo Stoccarda che ha fatto bene contro il Real e ha vinto contro la Juventus e direi che è un bel biglietto da visita. È un test di valore per noi, dovremo fare un grande partita, sarà difficile, ma del resto questa è la Champions. Da adesso i punti cominciano ad essere pesanti e tutti daranno il massimo", ha spiegato alla vigilia Gian Piero Gasperini, sottolineando il valore di uno Stoccarda lo scorso anno rivelazione della Bundesliga. "È una squadra che in campionato non sta brillando come lo scorso anno, ma è una delle più grandi della Bundesliga. Dovremo giocare una grandissima partita ed essere bravi in campo a leggere quello che proporranno loro. Touré? Lo scorso anno con noi ha dato il suo contributo con alcuni gol pesanti a Monza e Marsiglia: speriamo - ha concluso Gasp - che non ci dia troppo fastidio". In attacco il tecnico può comunque godersi un Retegui capocannoniere in A e un Lookman scintillante. "Ha fatto bene da subito, e ha avuto un’evoluzione fantastica - dice l’allenatore riguardo all’anglo-nigeriano -. In questo momento è cresciuto ed è a livello dei top player".