La Dea riprova l’incanto. Gasp vuole stupire Klopp, esame di storia con i Reds

È arrivata la notte più attesa per l’Atalanta, impegnata stasera alle 21 ad Anfield Road, con 2150 tifosi al seguito, nel confronto stellare con il Liverpool. La sfida che a Bergamo tutti sognavano da mesi. Contro i più forti. La Dea in campo europeo non è più ‘la provinciale’, non è il piccolo Davide che affronta il gigante Golia. Tre anni e mezzo fa i nerazzurri hanno vinto ad Anfield Road in Champions: uno storico 1-0 firmato da Ilicic. Tre settimane prima a Bergamo i Reds avevano stravinto con un imbarazzante 5-0.

"Abbiamo giocato a Bergamo durante il Covid, in una situazione particolarmente grave, e sono felice che tra una settimana ritroveremo l’Atalanta in uno stadio pieno. Però è successo tre anni e mezzo fa, non siamo più la stessa squadra di allora", ha ricordato ieri Jurgen Klopp, che tra due mesi lascerà il Liverpool, dopo nove anni di successi, con il triplete internazionale nel 2019, con la Champions, la Coppa del mondo per club e la SuperCoppa europea e il titolo in Premier League l’anno successivo. Il 57enne tecnico tedesco vorrebbe congedarsi vincendo un’altra volta la Premier e questa Europa League. Atalanta avversario scomodo, ma lo stesso Klopp ha spiegato: "Giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista, come dice Guardiola? Anche affrontare noi è come andare dal dentista".

Sfida nella sfida quella tra Klopp, che ha vinto tutto prima in Bundesliga con il Borussia Dortmund e poi in nove stagioni a Liverpool, e Gian Piero Gasperini, che insegue il primo trofeo e in comune con il collega tedesco ha la lunga permanenza sulla stessa panchina: otto stagioni di fila a Bergamo. E qualche ingeneroso mugugno della piazza dopo le due sconfitte consecutive a Firenze e a Cagliari, in un 2024 da 9 vinte, 4 pareggiate e 4 perse, tutte dal 28 febbraio in poi. "Non fai in tempo a gioire per una vittoria che poi perdi in coppa Italia, l’umore è veramente di alti e bassi, ma giocando tante competizioni non devi gioire quando va bene e abbatterti troppo quando va male", ha ricordato Gasp. Che vuole sorprendere nuovamente Klopp come tre anni fa, con la sua Dea che in questi anni in Europa ha vinto sui campi di Everton, Ajax, Valencia, Shakthar e Midtjylland. E che ad Anfield ha già vinto…