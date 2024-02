La staffetta. Muriel-Orlando. E il baby Touré ora scalpita

Fuori Luis Muriel, pronto a volare in America ad Orlando, e dentro finalmente, dopo sei mesi di attesa El Bilal Touré, il centravanti da 30 milioni, l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra. L’uscita di Lucho apre lo spazio in attacco, come quinta punta, per il 22enne maliano, più giovane di dieci anni rispetto al colombiano, in una sorta di staffetta generazionale. Rimandata di sei mesi. A fine agosto il cafetero, e Miranchuk, erano stati trattenuti, pur avendo richieste di mercato, proprio per supplire all’assenza prolungata di Touré, infortunatosi al retto femorale il 12 agosto in amichevole contro la Juventus.

L’ex Almeria, fermo da marzo per un precedente infortunio subito in Spagna, si sta allenando con il gruppo ormai da un mese, è andato in panchina contro Frosinone, Udinese e Lazio e sembra pronto per il debutto. Potrebbe avere spazio nel finale magari già domenica sul campo del Genoa, considerando anche l’assenza di Lookman, ancora impegnato nella Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Intanto la Dea sorride per Teun Koopmeiners che ieri, dopo dieci giorni di stop per una dolorosa ferita da taglio al malleolo che lo ha costretto a saltare le ultime due gare, ha svolto quasi tutta la seduta di allenamento con il gruppo. Il 26enne olandese, a questo punto, dovrebbe farcela per domenica: un rientro importante per Gian Piero Gasperini che ritroverebbe il suo regista e il miglior giocatore nella prima parte di gennaio, con 4 gol segnati in tre partite consecutive contro Roma, Milan e Frosinone. In vista di Genova recuperato anche Adopo, mentre i difensori Hien e Palomino saranno sicuramente assenti. Fab.Car.