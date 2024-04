La vigilia. Gasperini in silenzio. Gritti: "Ci crediamo»

Vigilia silenziosa per Gasperini che ha lasciato presentare la gara di ritorno contro la Fiorentina al suo vice Tullio Gritti. "Per noi questa è l’ennesima partita importante di questo tour de force, ma non è solo importante: è decisiva perché solo una delle due squadre passerà il turno. Noi siamo pronti, i ragazzi sono pronti: vogliono raggiungere uno dei primi traguardi che abbiamo in questa stagione", ha spiegato l’allenatore in seconda dei nerazzurri ricordando l’opaca prestazione di tre settimane fa al Franchi. "Dovremo fare qualcosa in più dell’andata, in cui siamo stati sotto tono, ma da quella partita abbiamo anche imparato qualcosa. Giochiamo in casa nostra, nel nostro stadio in cui i tifosi sanno trascinare la squadra verso prestazioni importanti. Siamo fiduciosi di poterla ribaltare, questa semifinale. Abbiamo già dimostrato di essere una squadra matura e di poter fare prestazioni importanti come quelle fatte contro il Liverpool. Aver eliminato i Reds ci ha dato una bella spinta di consapevolezza nei nostri mezzi e di autostima. Ci faremo trovare pronti: conosciamo bene la Fiorentina e le loro caratteristiche", ha chiosato Gritti.Fab.Car.