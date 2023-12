L’Atalanta a Bologna spinta dalla carica di 2.450 tifosi. In attacco gioca Muriel

Bergamo – A spingere l’Atalanta verso la vittoria nel confronto diretto contro il Bologna oggi al Dall’Ara ci saranno 2.450 tifosi nerazzurri che occuperanno quasi integralmente il settore ospiti. Mini esodo da Bergamo, tifoseria orobica galvanizzata dal momento di grande forma della Dea, reduce da tre vittorie consecutive e da 11 gol segnati, con un Luis Muriel incontenibile da quattro gol in nove giorni.

Al Dall’Ara in questi ultimi sette anni l’Atalanta con Gasperini in panchina ha colto cinque vittorie e due pareggi e oggi avrà anche il vantaggio di avere riposato in settimana non avendo giocato in Coppa Italia come i rossoblu’. Nerazzurri che davanti ai affideranno a Muriel in coppia con Lookman, con De Ketelaere pronto per la ripresa. In panchina ci sarà anche il Gianluca Scamacca, recuperato dopo tre settimane di stop: il 24enne centravanti romano in settimana si è allenato con il gruppo aumentando i carichi di lavoro, non ha i novanta minuti nelle gambe ma potrà dare una mano nella ripresa. Dietro a guardia della porta di Musso il trio con Djimsiti-Scalvini-Kolasinac, gli esterni saranno Zappacosta e Ruggeri, a centrocampo solito triangolo con De Roon e Ederson in mediana e Koopmeiners alto da trequartista. Probabili formazioni BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Zappacosta; Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Muriel, Lookman. All. Gasperini Dove vederla in tv: diretta dalle 15 su Dazn e Sky