L’Atalanta batte 1-0 il Lecce grazie a un gol di Lookman e scavalca il Napoli

Bergamo, 30 dicembre 2023 – L’Atalanta batte 1-0 il Lecce, con la settima rete del cannoniere Ademola Lookman, sfruttando il fattore campo e soprattutto il fattore decisivo di giocare sotto la Curva Nord nel secondo tempo. Nelle ultime cinque gare casalinghe i nerazzurri hanno segnato nella ripresa nove gol sui dieci realizzati complessivamente (solo il primo gol al Milan è stato segnato nel primo tempo sotto la Sud, vuota per lavori) sfruttando la spinta dei novemila della curva, vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Dea che con questo successo sale a quota 29 punti, scavalcando il Napoli a 28, tenendo dietro la Lazio a 27.

Avvio di gara con pressing atalantino. La Dea perde il difensore Scalvini nel riscaldamento per un problema muscolare e deve cambiare assetto arretrando De Roon in difesa e inserendo Pasalic in mediana, mossa che produce subito uno spostamento in avanti del baricentro con due gigantesche occasioni ravvicinate per Scamacca che al 10’ su punizione da sinistra di Koopmeiners gira di testa a lato da due passi e tre minuti più tardi sempre su spiovente da sinistra colpisce il palo esterno da posizione angolata.

Il Lecce è pericoloso al 25’: discesa a sinistra del velocissimo Gallo, cross in area e Ruggeri è bravo ad anticipare l’accorrente Oudin. Alla mezz’ora mischia in area leccese, il portiere Falcone svirgola il rinvio lasciando la porta sguarnita, palla a Koopmeiners che calcia un rigore in movimento ma la difesa pugliese con Baschirotto riesce a murare la conclusione.

Finale di tempo con il Lecce in avanti ma la conclusione di Strefezza da buona posizione finisce altissima. Ripresa con l’Atalanta che attacca sotto la Nord e “prenota" il gol annunciato: il bunker leccese tiene una dozzina di minuti ma si sgretola dopo 57 minuti. Al 57’ discesa solitaria di Pasalic che da posizione angolata calcia forte colpendo la traversa, sugli sviluppi dell’azione manovra prolungata nerazzurra conclusa dall’assolo di Lookman che si sposta al limite dell’area dribblando due difensori per poi calciare una rasoiata rasoterra da destra all’angolo sinistro imparabile per Falcone.

Sbloccato il risultato la Dea attacca in cerca del raddoppio: Gasperini toglie Scamacca per lanciare Muriel e dare più fantasia al reparto offensivo. Al 65’ solita serpentina di Lookman che spara a colpo sicuro ma Falcone è bravo a respingere, due minuti più tardi girata di testa di Kolasinac fuori di poco. Al 69’ buona occasione per il Lecce in contropiede ma Krstovic solo davanti a Carnesecchi spara alla stelle.

Al 77’ Dea vicinissima al raddoppio: cross di Ederson da destra per Muriel che libero in area svirgola mettendo a lato. Un minuto più tardi dall’altra parte è l’ex di turno Piccoli, appena entrato, a sprecare la palla del pareggio calciando a lato da ottima posizione. Finale con il Lecce ancora pericoloso, ma il tiro da due passi di Oudin viene respinto da un reattivo Carnesecchi che salva la porta nerazzurra.

Salentini che devono rammaricarsi per la mira sbagliata dei propri attaccanti. Vince l’Atalanta che ora avrà il turno infrasettimanale in coppa Italia contro il Sassuolo al Gewiss e poi il 7 gennaio la trasferta all’Olimpico contro la Roma. Atalanta 1 Lecce 0 Primo tempo: 0-0

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; De Roon 6,5, Djimsiti 6,5, Kolašinac 6,5; Zappacosta 6 (63’ Zortea 6), Ederson 6,5, Pasalic 6,5, Ruggeri 6 (91’ Holm sv); Koopmeiners 6 (82’ Adopo 5,5); Lookman 7 (91’ Miranchuk sv), Scamacca 6 (63’ Muriel 6). Allenatore: Gasperini 7 Voto squadra 6,5 LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (82’ Venuti 6), Baschirotto 6, Touba 5,5, Gallo 6; Kaba 6, Ramadani 6, Rafia 6 (71’ Gonzalez 6); Strefezza 5,5 (82’ Listkowski 5,5), Krstovic 5 (77’ Piccoli 5,5), Oudin 5. Allenatore: D’Aversa 6 Voto squadra 6 Arbitro: Manganiello 6 Marcatori: 58’ Lookman (A)