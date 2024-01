L’Atalanta conquista un buon pareggio per 1-1 all’Olimpico contro la Roma

Bergamo – Buon pareggio per 1-1 per l’Atalanta nello scontro diretto all’Olimpico contro la Roma. Al vantaggio iniziale dopo appena 7 minuti dei nerazzurri con una testata di Teun Koopmeiners risponde mezz’ora più tardi la squadra giallorossa con un rigore trasformato da Dybala.

Partita dalle forti emozioni fin da subito con la Roma pericolosa dopo cinque minuti con una combinazione tra Dybala e Lukaku smarcato in area, su cui chiude coraggiosamente Carnesecchi in uscita. Due minuti dopo la rete a freddo dell’Atalanta: Miranchuk lavora bene un pallone a destra, pennella un cross alla Ilicic perfetto in mezzo all’area dove l’olandese Koopmeiners svetta in elevazione sul connazionale Karsdorp per incornare alle spalle di Rui Patricio. Roma che non subisce il contraccolpo e reagisce cercando in verticalità Lukaku che danza sul filo del fuorigioco. Al 20’ il centravanti belga si libera e spara dal limite trovando un reattivo Carnesecchi che respinge di piede e poi sul corner successivo salva la sua porta da una deviazione di Ederson, che in mischia che rischia l’autorete. Al 22’ De Ketelaere ruba palla sulla trequarti, si invola in area ma la sua conclusione viene murata da un’ottima uscita di Rui Patricio. Al 32’ combinazione veloce tra Pellegrini per Dybala che in area non riesce a concludere innescando una carambola salvata da Carnesecchi. Che un minuto più tardi è di nuovo decisivo parando una deviazione di Bove da due passi. Al 35’ Roma ancora vicinissima al pareggio con Karsdorp che in mischia si vede murato a porta libera da Djimsiti, sul rimbalzo intervento scoordinato di Ruggeri che rifila una tacchettata sulla coscia dell’olandese: l’arbitro Aureliano dopo il consulto Var decreta il rigore con giallo per Ruggeri, sul dischetto va Dybala che spiazza il portiere atalantino per l’1-1. Finale di tempo con la Roma che alza il baricentro ma l’Atalanta si difende con ordine.

Ripresa con la Dea che schiera l’ex Scamacca al posto di De Ketelaere. Nerazzurri pericolosi al 51’ con una mischia in area conclusa con una bordata alta di Scalvini. La Roma spinge, costruisce, ma davanti non è precisa e l’Atalanta fa paura al 58’ con una giocata di Scamacca che libera Ederson che salta un uomo e calcia dal limite ma spara alto. Finale con squadre allungate, con l’ex Spinazzola a dare nuova energia alla Roma ma la difesa atalantina gestisce con ordine e Carnesecchi è attento. Finale con Mourinho espulso per proteste nel tempo di recupero. Alla fine un pareggio giusto tra due squadre ora attese dai brividi dei quarti della Coppa Italia: la Lupa avrà il derby contro la Lazio, la Dea la trasferta in casa del Milan.

Roma Atalanta 1-1 (1-1) ROMA: Rui Patricio 6,5; Kristensen 6, Mancini 6, Llorente 6 (46’ Huijsen 6); Karsdorp 6 ( 64’ Celik 6), Pellegrini 6,5 (72’ Paredes 6), Cristante 6, Bove 6, Zalewski 6 (64’ Spinazzola 6,5); Dybala 6,5, Lukaku 6. All. Mourinho 6,5 ATALANTA: Carnesecchi 6,5; Scalvini 6 (85’ Hien sv), Djimsiti 6, Kolasinac 6 (78’ Zappacosta 6); Holm 6, De Roon 6, Ederson 6 (64’ Pasalic 6) Ruggeri 5,5 (64’ Zappacosta 6); Koopmeiners 6,5; Miranchuk 6,5, De Ketelaere 6 (46’ Scamacca 6). All. Gasperini 6 Arbitro: Aureliano 6 Marcatori: 8’ Koopmeiners (A), 39’ rig. Dybala (R)