L’Atalanta contro il Monza con il tridente davanti

Domani sera l’Atalanta, reduce da un tris di vittorie consecutive in campionato contro Genoa, Venezia e Verona, cerca il poker al Gewiss Stadium (ore 20.45) nel derby lombardo contro il Monza dell'ex Pessina.

Precedenti totalmente favorevoli ai nerazzurri, quarti con 16 punti, che nelle quattro sfide disputate in A nell’ultimo biennio hanno vinto tutte le sfide contro i brianzoli, segnando 12 gol e incassandone solo 3.

Quarta partita in undici giorni per la Dea, ma Gasperini non farà turn over in vista del big match di domenica a Napoli: giocheranno i migliori al netto delle indisponibilità di Brescianini e Kossounou, entrambi sulla via del ritorno, forse già per domenica, e di Scalvini che dovrebbe rientrare tra i convocati da fine mese.

Probabile davanti la conferma del tridente offensivo con il cannoniere Retegui, 10 gol in 9 partite, De Ketelaere e Lookman, rientrato da Parigi dove ieri sera ha chiuso al 14esimo posto nella graduatoria per i candidati al Pallone d’oro.

Possibile staffetta sulle fasce tra Bellanova e Zappacosta, possibile anche un turn over tra portieri con la prima occasione per il 36enne Rui Patricio, per dare un turno di riposo al titolare Carnesecchi che giocherà poi domenica a Napoli.

Nella ripresa ci sarà spazio per Zaniolo, ancora alla ricerca del primo gol stagionale.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

All. Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho; Djuric.

All. Nesta.

Dove vederla: diretta mercoledì dalle 20.45 su Dazn