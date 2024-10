L’Atalanta contro la fatica. Gasp ripesca Retegui

L’Atalanta riceve in casa un Genoa in caduta libera, in una gara da non sbagliare questo pomeriggio alle 18. Match casalingo che arriva a sole 72 ore di distanza dalla trasferta di Champions in Germania, sul campo dello Shakthar travolto con un netto 3-0 dopo un incontro dominato. "Giochiamo di sabato, e questa è un po’ un’anomalia avendo giocato in coppa di mercoledì. Dovremo recuperare tutte le energie perché in campionato servono tutte per fare bene", ha spiegato mercoledì sera Gasperini, che ai suoi chiede la massima attenzione per non ripetere lo scivolone casalingo di due settimane fa contro il Como. Quel giorno la sua Dea, svuotata anche a livello nervoso dalla precedente sfida con l’Arsenal, ha giocato la peggior partita di tutto il 2024. Rispetto a dodici giorni fa, però, l’Atalanta sta meglio di gamba, ha giocato un’ottima partita a Bologna, mancando il successo solo per due pali colpiti nella ripresa, e ha poi asfaltato lo Shakthar. Stanno crescendo i nuovi arrivati, da Bellanova a Kossounou, da Samardzic ad uno Zaniolo che sta aumentando il minutaggio e l’impatto. E Ademola Lookman, tre gol e due assist nelle ultime tre settimane, sta tornando sui livelli devastanti della scorsa primavera. Atteso il tridente con l’ex di turno Retegui da centravanti, De Ketelaere e l’anglo nigeriano: a centrocampo potrebbe giocare Pasalic con De Roon arretrato in difesa. Sulle corsie ci saranno Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra, al posto dell’indisponibile Ruggeri. In porta possibile debutto stagionale di Rui Patricio.

Sfida nella sfida quella tra il maestro “Gasp“ e l’allievo Gilardino, suo attaccante dieci anni fa al Genoa: l’ex centravanti azzurro rischia la panchina in caso di ko al Gewiss, dopo un filotto di sconfitte contro Venezia e Juventus in campionato e in mezzo l’eliminazione in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria. Genoa senza l’ex l’ex Malinovskyi, fuori a lungo dopo il brutto infortunio alla caviglia subito a Venezia, e quasi tutto il centrocampo date le assenze di Badelj, Frendrup e Messias. A difendere la porta genoana l’altro ex di giornata, Pierluigi Gollini, in nerazzurro dal 2017 al 2021.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.