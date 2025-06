L’Atalanta e il tesoretto per l’attaccante del Southampton grazie alla cessione di Piccoli e Adopo: trattativa al rush finale. Il Cagliari “paga“ l’ingaggio di Sulemana

L’Atalanta ha pronto un ‘tesoretto’ per portare a Bergamo l’attaccante ghanese Kamaldeen Sulemana. La trattativa con il Southampton sta procedendo, anche se ballano ancora un paio di milioni tra domanda e offerta. Probabilmente l’affare - salvo sorprese che potrebbero portare a un’inattesa fumata nera - si dovrebbe chiudere intorno ai 17-18 milioni. Più o meno la cifra incassata dalla Dea dai riscatti a titolo definitivo operati dal Cagliari per Roberto Piccoli e Michele Adopo per un totale di 16,5 milioni: 12,5 per il centravanti bergamasco e 4 per il mediano francese. Doppia plusvalenza integrale: Piccoli è un prodotto del settore giovanile, Adopo è arrivato due estati fa a parametro zero.

Ora la dirigenza nerazzurra - che in questo mese di giugno ha comunque già investito 40 milioni per i riscatti di Samardzic dall’Udinese (era un riscatto obbligatorio) e di Kossounou (era facoltativo a 25, la cifra è stata abbassata di 5 milioni) dal Bayer Leverkusen - va avanti per portare a Bergamo l’esterno offensivo ghanese classe 2002 (omonimo e connazionale del centrocampista nerazzurro Ibrahim, ma senza essere parenti) per avere un elemento offensivo con caratteristiche tecniche diverse dagli altri attaccanti atalantini, a prescindere dalla possibile cessione o meno di Lookman. Sulemana, acquistato nel 2023 per 25 milioni dal Rennes, ha faticato a esplodere nei suoi due anni inglesi, in un Southampton peraltro in difficoltà, frenato anche da infortuni, mostrando però a sprazzi il suo importante potenziale in termini di dribbling, uno contro uno, capacità di attaccare l’area, pur senza essere un finalizzatore.

Dall’attacco alla difesa: per Berat Djimsiti cantano le sirene dal Qatar, lo vuole l’Al-Rayyan. Così la Dea cerca un ulteriore rinforzo difensivo: girano i nomi del colombiano Lucumì del Bologna, di Joel Ordonez, centrale ecuadoriano del Bruges e del 23enne belga Koni De Winter che il Genoa valuta 25 milioni.