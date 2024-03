L’Atalanta nei guai. La Dea paga il conto delle Nazionali. De Ketelaere e Koopmeiners ko

L’Atalanta rischia di pagare un dazio altissimo alla causa delle nazionali, ad un ciclo di amichevoli inserito alla vigilia del rush finale decisivo. Nerazzurri che da sabato avranno un tour de force da 14 a 18 partite in 56 giorni per giocarsi due trofei e la corsa al quarto posto che vale i 50 milioni della qualificazione alla prossima Champions.

La Dea sabato, nel cruciale match al Maradona di Napoli, di fatto una sorta di spareggio da dentro o fuori nella corsa Champions, rischia di non avere i suoi due giocatori più forti, Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere, entrambi tornati dalle rispettive nazionali acciaccati. I due giocatori sono a rischio anche per la successiva trasferta a Firenze mercoledì prossimo, per l’andata della semifinale di Coppa Italia.

L’attaccante belga e il trequartista olandese lunedì hanno lasciato i rispettivi raduni, data la loro impossibilità a giocare i match del Belgio in Inghilterra a Wembley e dell’Olanda in Germania a Francoforte. De Ketelaere nella giornata di venerdì non era stato aggregato al gruppo dei Diavoli Rossi che avrebbe affrontato la trasferta in Irlanda per un fastidio muscolari agli adduttori. Problema leggero a detta della federazione belga, ma l’ex Bruges pur non volando in Irlanda è stato comunque trattenuto in ritiro. Ieri la decisione di lasciarlo tornare a Bergamo. Il 23enne belga ora verrà monitorato di giorno in giorno e i tempi di recupero dipenderanno dalla sua evoluzione clinica.

Più nebulosa la situazione di Koopmeiners, utilizzato soltanto dall’82’ minuto nel test vinto 4-0 venerdì dagli arancioni contro la Scozia: al fischio finale l’atalantino è uscito dal campo, apparentemente senza problemi. Lunedì mattina la nota della KNVB olandese, per annunciare che Koopmeiners non sarebbe stato aggregato al gruppo in partenza per Francoforte per un infortunio occorso contro la Scozia. Non si tratta di un problema muscolare ma di una contusione, anche in questo caso il calciatore sarà valutato oggi dallo staff medico atalantino.

In teoria due problemi di poco conto, ma a quattro giorni dalla sfida di Napoli c’è apprensione. Anche perché altri due attaccanti nerazzurri non saranno di rientro fino a domani: stasera Ademola Lookman e El Bill Toure’ si affronteranno da avversari nella sfida a Marrakech tra Nigeria e Mali. Gasperini, che ieri ha riavuto Kolasinac e gli azzurri Carnesecchi e Scalvini, al momento ha a disposizione solo Scamacca e Miranchuk sul fronte offensivo, ma deve attendere l’esito dei controlli per Koopmeiners e fino a domani il rientro di Lookman e Toure’ da una non agevole trasferta in Marocco. Mentre oggi si aggregheranno i rientranti Djimsiti, Hien e Holm. Non le migliori condizioni per preparare la trasferta sul campo dei campioni d’Italia.

A tal proposito c’è il divieto di vendita dei biglietti ai residentio in Lombardia per questa partuta (30 marzo). La prescrizione è stata adottata dal prefetto di Napoli che ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

