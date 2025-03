L’Atalanta riprende senza 11 nazionali. Gasp: “Il sogno scudetto non è finito”

Bergamo, 18 marzo 2025 - Due giorni di riposo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter. Domani pomeriggio l’Atalanta si ritrova al centro sportivo di Zingonia a ranghi ridotti, senza 11 nazionali, per riprendere gli allenamenti e ripartire.

Mancheranno all’appello di Gasperini, fino almeno a lunedì prossimo: De Ketelaere (Belgio), Djimsiti (Albania), Hien (Svezia), Kolasinac (Bosnia-Erzegovina), Lookman (Nigeria), Pasalic (Croazia), Samardzic (Serbia) e gli azzurri Maldini, Retegui e Ruggeri oltre a Palestra convocato dall’under 21.

Mancheranno anche alcuni ragazzi della under 23 di serie C, come il bomber Vanja Vlahovic (Serbia U21), tre presenze in prima squadra.

Sogno scudetto

Il sogno scudetto, con tre punti di ritardo dal Napoli e sei dall’Inter capolista, a nove giornate dalla fine e con 27 punti a disposizione, non è ancora svanito per i nerazzurri, come ha spiegato domenica sera lo stesso Gasperini.

“Dopo questa sconfitta forse diventa ancora più difficile, però mi chiedo perché accontentarsi del quarto posto. Noi invece abbiamo deciso di provarci perché anche se tutti si nascondono, noi vogliamo qualcosa di straordinario”.

Il tecnico spera in questa sosta di recuperare i tre infortunati, tutti per lesioni muscolari: Posch, Sulemana e Cuadrado. Alla ripresa, domenica 30 sul campo della Fiorentina, mancherà poi Ederson, espulso domenica e dunque squalificato.