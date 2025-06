L’Atalanta saluta Juan Musso: il portiere argentino ceduto all’Atletico Madrid

Bergamo – Il mercato dell’Atalanta si apre ufficialmente con una cessione già annunciata e preventiva: quella di Juan Agustin Musso all’Atletico Madrid, dove era in prestito oneroso dalla scorsa estate.

“Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Club Atlético de Madrid il diritto alle prestazioni sportive di Juan Musso, 31enne portiere argentino in forza ai Colchoneros già da un anno con la formula iniziale del prestito”, ha fatto sapere in mattinata, con una nota ufficiale, il club bergamasco.

Il 31enne portiere argentino, acquistato nel 2021 per 20 milioni dall’Udinese, si era trasferito ai Colchoneros ad agosto, con la formula del prestito oneroso. In maglia bianco rossa Musso ha collezionato 11 presenze, come vice del titolare Oblak, nella sua prima stagione madrilena. “L'Atlético de Madrid e l'Atalanta hanno raggiunto un accordo per l'acquisto di Juan Musso, che ha firmato per il nostro club fino al 2028. Il portiere argentino ha trascorso questa stagione in prestito con noi", ha fatto sapere contestualizzato con una nota l’Atletico Madrid.

In tre anni a Bergamo il portiere argentino ha collezionato 99 presenze totali, di cui 69 in serie A ma senza mai convincere, perdendo il posto in serie A prima nel confronto con Sportiello e poi in quello con Carnesecchi: è stato però il titolare nella trionfale cavalcata in Europa League nel 2024.