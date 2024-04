L’Atalanta vince facendo turnover risparmiando i titolari per Marsiglia

Bergamo, 28 aprile 2024 – Non ci sono limiti nella corsa in alto dell’Atalanta che da stasera è a ridosso della zona Champions grazie alla vittoria sull’Empoli per 2-0 e alle frenate di Bologna e Roma. Dea sesta a 57, il quinto posto dei giallorossi ad appena due lunghezze, il quarto degli emiliani a sei lunghezze. Ma attenzione, i nerazzurri bergamaschi devono recuperare la gara casalinga contro la Fiorentina.

In pratica l’Atalanta da stasera è padrona del suo destino nella corsa Champions come ha rivendicato Gian Piero Gasperini: “Nella corsa Champions i risultati di oggi sono stati favorevoli, ma soprattutto è stata importante questa nostra vittoria. Noi dobbiamo guardare al nostro percorso, se faremo i nostri punti la rimonta Champions arriverà di sicuro”.

Due vittorie consecutive contro Monza e Empoli hanno permesso di recuperare 5 punti alla Roma in una settimana e ora l’Atalanta, reduce da un aprile da otto partite, può concentrarsi solo sull’Europa League. Giovedì la gara d’andata delle semifinali a Marsiglia, una settimana dopo il ritorno a Bergamo: in mezzo una facile trasferta a Salerno contro una squadra già retrocessa in B.

Adesso per la Dea la priorità è l’Europa come ha rimarcato Gasp: “Fino a tre settimane fa il nostro obiettivo principale era la Coppa Italia, adesso è sicuramente l’Europa League dove vogliamo arrivare in finale, sarebbe un grande traguardo per noi.” In ottica Marsiglia il tecnico nerazzurro ha fatto un ampio turnover contro l’Empoli: De Roon e Ruggeri in campo nei primi 55 minuti, poi girandoli di cambi e utilizzo contingentato per Ederson, Koopmeiners e Kolasinac in campo per 35 minuti.

Riposo totale per Scamacca, una manciata di minuti nel finale per De Ketelaere. Saranno tutti titolari giovedì sera al Velodrome. Importanti i novantacinque minuti giocati dal rientrante Giorgio Scalvini, fuori da quattro settimane per un infortunio muscolare, che ha messo minuti nelle gambe dovendo poi giocare titolare giovedì a Marsiglia per via delle assenze dello squalificato Hien e dell’infortunato Toloi.