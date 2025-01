L’Atalanta volta pagina. Ora riposo fino a lunedì . Servono tante energie per un gennaio di fuoco

di Fabrizio CarcanoBERGAMO

E ora l’Atalanta ha una settimana di riposo da sfruttare al meglio per un gennaio decisivo nella corsa scudetto e nella corsa Champions. La sconfitta nella semifinale contro l’Inter, schierando una formazione iniziale ampiamente rimaneggiata, ha un indubbio risvolto positivo per i nerazzurri nella corsa per il tricolore. La squadra di Gasperini è già rientrata a Bergamo e avrà tre giorni di libertà fino all’Epifania: ripresa del lavoro prevista lunedì pomeriggio per preparare la trasferta di sabato 11 a Udine, per la prima giornata di ritorno. Un’intera settimana di lavoro senza turni infrasettimanali, mai capitato da agosto. Genaio sarà un mese cruciale questo per la Dea. Attesa prima dalla sempre complicata trasferta a Udine, poi da due scontri diretti consecutivi al Gewiss Stadium contro la Juventus martedì 14, nel recupero dell’ultimo turno di andata slittato per la Supercoppa, e quattro giorni dopo contro l’attuale altra capolista Napoli, in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio per il primo posto. Per questo l’eliminazione dalla Supercoppa ha un chiaro risvolto positivo. Restare a Riyad fino a lunedì per la finale, rientrare solo martedì e non riprendere gli allenamenti probabilmente fino al 9 gennaio, avrebbe certamente tolto energie fisiche e nervose ai nerazzurri in vista di questo trittico così importante. Poi il 25 la trasferta sul campo del Como.

C’è pure la corsa Champions: nella seconda parte del mese ci saranno le due sfide cruciali e decisive per la Champions: martedì 21 al Gewiss arriveranno gli austriaci dello Sturm Graz e la settimana dopo nell’ultima giornata c’è la trasferta a Barcellona. Alla Dea, a quota 11 punti, servirebbero 4 punti per provare ad entrare tra le prime otto che si qualificano direttamente agli ottavi: bisognerà battere gli austriaci e poi conquistare un punto a Barcellona. Entrare tra le prime otto significherebbe saltare gli spareggi di metà febbraio, giocando due gare in meno in un mese dove ci sarà anche il quarto secco di Coppa Italia contro il Bologna. Evitare gli spareggi significherebbe avere due settimane intere da dedicare solo al campionato, per recuperare energie e tirare il fiato. si chiama Scalvini. Dall’Arabia l’Atalanta è rientrata con una buona notizia: il recupero del giovane prodotto del vivaio. Titolare dal primo minuto esattamente sette mesi dopo la rottura del legamento crociato. Il 21enne gioiello di Palazzolo sarà il vero rinforzo nerazzurro di gennaio e un jolly tattico perché Gasperini a Riyad lo ha schierato da mediano al posto di Ederson, impiegandolo con buon esito nella difficile marcatura di Barella. Può essere questo il nuovo ruolo di Scalvini, la sua evoluzione da difensore, sul modello di Marten De Roon, nato in difesa e diventato mediano.

Questa sosta di una settimana consentirà a Gasperini di recuperare gli acciaccati Cuadrado e soprattutto Retegui: il bomber azzurro dovrebbe essere già convocabile per Udine. Un rientro fondamentale. Poi da febbraio si dovrebbe rivedere anche Gianluca Scamacca, che una volta pronto rappresenterà un vero colpo di mercato. Intanto questi giorni saranno dedicati anche al mercato. In uscita il 26enne difensore britannico Ben Godfrey acquistato in estate per 9 milioni dall’Everton e mai utilizzato: 93 minuti in 5 spezzoni. Non è stato convocato per la trasferta a Riyad per preservarlo in ottica mercato: lo cercano Tottenham, Nottingham e Wolverhampton. Possibile un prestito oneroso con riscatto a giugno. E in entrata Gasp aspetta una punta, con il nome di Domenico Berardi, già trattato nel 2021 e 2022, come possibile soluzione per un prestito semestrale con eventuale riscatto a giugno per un’operazione low cost.