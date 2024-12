L’Atalanta vuole chiudere col botto. A Roma per finire l’anno in vetta. Gasp si affida al solito Pasalic

La Lazio per sfatare l’incubo casalingo nerazzurro dopo lo 0-6 contro l’Inter, l’Atalanta per chiudere l’anno per la prima volta nella sua storia da capolista solitaria della Serie A. Stasera alle 20.45 all’Olimpico si incrociano le due rivelazioni delle zone altissime della classifica. Nessuno dopo la rivoluzione estiva si aspettava un’Aquila da quarto posto con 34 punti, probabilmente nessuno si aspettava una Dea davanti a tutti con 40 punti dopo 17 giornate.

Saranno botti di capodanno anticipati all’Olimpico tra la squadra di Baroni, reduce dal tonificante successo a Lecce che ha rilanciato le ambizioni dei biancocelesti dopo il cappotto interno preso dall’Inter, e quella di Gasperini che sta volando sulla scia infinita di undici vittorie consecutive da inizio ottobre, attesa inoltre il 2 gennaio in Arabia dalla semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Nerazzurri di Bergamo alla loro prima Supercoppa, che vogliono sfruttare il momento magico e provare a portarsi a casa il trofeo, ma intenzionati a volare in Arabia da capolista solitaria, per cui Gasperini non farà turn over. All’Olimpico giocano i migliori a disposizione: non ci sarà il cannoniere Retegui, out per una lesione di primo grado del muscolo del retto femorale sinistro, mancherà l’esterno Ruggeri, fermo per una capsulite traumatica al primo dito del piede destro, e mancherà il lontano ex (a livello giovanile) Scamacca, che ha ripreso ad allenarsi sul campo e vede più vicina la luce in fondo al tunnel del grave infortunio al ginocchio subito ad agosto.

Come già accaduto negli scontri diretti (contro Stoccarda, Napoli, Milan, tutti vinti, e poi con il Real) Gasperini dovrebbe optare per il trequartista alto a pressare dietro le punte, con lo specialista Pasalic dietro il tandem offensivo formato da De Ketelaere, 10 gol e 9 assist, e Lookman, 12 gol e 6 assist. In mezzo torna De Roon con Ederson, corsie con Bellanova e Zappacosta e difesa con Hien in mezzo, ai lati Kolasinac e uno tra l’esperto Djimsiti e il muscolare Kossounou. Con una panchina lunghissima con il talento di Samardzic, Brescianini, Zaniolo e del ‘vecchio’ Cuadrado, da utilizzare nella ripresa per cambiare passo e accelerare come sempre dal 70’ in poi.

La Lazio ci crede, come ha spiegato alla vigilia il danese Isaksen: "Conosciamo il nostro valore e vogliamo i tre punti. Sarà una grande partita, non sarà facile vincerla sia per noi che per loro".

Probabili formazioni.Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: BaroniAtalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All.: GasperiniArbitro: Massa di Imperia.Stadio e Tv: Olimpico, ore 20.45 su DAZN.