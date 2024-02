Atalanta-Lazio, si gioca domenica alle 18: ancora assente Lookman, in dubbio Koopmeiners

Bergamo, 3 febbraio 2024 – Un’altra gara in casa per l’Atalanta, la settima in meno di due mesi, e una ghiotta occasione per i nerazzurri, quarti in classifica, per mantenere e rafforzare il quarto posto.

Domani alle 18 al Gewiss Stadium arriva la Lazio per un confronto diretto per la Champions: bergamaschi a 36 punti, capitolini a 34.

Una vittoria permetterebbe alla squadra di Gasperini di fuggire a quota 39, lasciando a meno cinque la formazione di Sarri e una Fiorentina in caduta libera con appena un punto raccolto nelle ultime cinque giornate.

Di fatto quasi un match point per la Dea, che in caso di successo si ritroverebbe poi solo la Roma come vera concorrente nella corsa per il quarto posto. Pronostico tutto per i nerazzurri reduci da otto vittorie e un pareggio nelle ultime dieci giornate e da sei vittorie consecutive in casa.

Lazio in difficoltà, senza Patric, Cataldi e Zaccagni, con Rovella in dubbio: Sarri dietro tamponerà con uno tra Gila e Casale, mentre a centrocampo l’alternativa sarà Vecino. In attacco tornerà il 34enne capitano Immobile, vero ago della bilancia dei biancocelesti.

Atalanta ancora senza il cannoniere Lookman, che ieri con la sua rete decisiva all’Angola ha portato la Nigeria alla semifinale della Coppa d’Africa.

In dubbio anche gli acciaccati Adopo e Palomino e il regista olandese Koopmeiners, che nove giorni fa ha riportato una ferita da tacchetto al malleolo, suturata con alcuni punti, ed è stato costretto ad allenarsi a parte per tutta la settimana.

In ogni caso Gasp ha diverse alternative a RoboKoop, da Pasalic, favorito, a Miranchuk, e ha abbondanza di scelta in ogni ruolo. Assente anche il difensore svedese Hien per un problema muscolare. In difesa confermato il trio titolare Djimsiti-Scalvini-Kolasinac a guardia della porta di Carnesecchi, per gli esterni Holm favorito su Zappacosta a destra, con Ruggeri a sinistra, in mediana la coppia De Roon-Ederson. Davanti Scamacca con De Ketelaere. Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos , Isaksen. All. Sarri

Dove vederla

Diretta domenica dalle 18 su Dazn