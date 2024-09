Le due gare serali. Milan Futuro sconfitto dall’Entella. Giana, pari in dieci col Vicenza

Il Milan Futuro va ko a Chiavari contro la Virtus Entella, mentre la Giana riesce a pareggiare a Vicenza. I rossoneri del talento Camarda, al debutto in categoria, prendono subito il pallino del gioco. Ma a graffiare sono i liguri: Casarotto sbaglia sotto porta, poi non sfrutta un’uscita errata di Nava, mentre Bartesaghi salva sulla linea il colpo a botta sicura di Castelli. Nella ripresa il copione non cambia. Anzi: Manzi centra la traversa, poco dopo (9’) Corbari timbra in mischia. Bonera mette mano alla panchina, allora: dentro Sia e Alesi per Liberali e Traoré. Ma sono i padroni di casa a sfiorare il bis: palo di Castelli. Al Menti, invece, la Giana spaventa il Vicenza: al 19esimo, infatti, Ferri gira in rete suglio sviluppi di un calcio d’angolo. Poi, però, pareggiano i biancorossi: verticalizzazione di Costa e colpo sotto firmato Morra (42’). La ripresa si apre con l’espulsione di Lamesta, ma i gorgonzolesi mettono i brividi ai vicentini con un’inzuccata di Trombetta. Finale rovente: Zamparo illude Vecchi a dieci dalla fine, Piazza (42’) ristabilisce la parità con da fuori area. R.S.