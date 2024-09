Visite mediche per Juan Cuadrado: passa dal nerazzurro interista a quello atalantino

Dal nerazzurro interista a quella atalantino. Juan Guillermo Cuadrado, dopo una stagione all’Inter - dove, complici problemi fisici, ha recitato un ruolo da comprimario con solo 12 presenze - trasloca lungo la A4 per trasferirsi da svincolato a parametro zero all’Atalanta.

Il 36enne colombiano questa mattina sta svolgendo le visite mediche, prodromiche alla firma del contratto con i bergamaschi, presso la casa di cura milanese de La Madonnina, poi se non ci saranno problemi al pomeriggio sarà al centro sportivo di Zingonia per firmare il contratto e aggregarsi alla sua nuova squadra. Curiosamente venerdì sera potrebbe già tornare da ex al Meazza nell’anticipo contro l’Inter se venisse convocato.

Colpo a costo zero per la Dea, per avere un giocatore di esperienza a livello internazionale, adattabile su entrambe le corsie esterne. Classe 1988, nella nostra serie A dal 2009, Cuadrado ha vestito le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, per otto stagioni quella della Juventus, con cui ha vinto quattro scudetti consecutivi, e infine quella dell’Inter con cui ha conquistato il suo quinto tricolore, collezionando 356 gare nel nostro massimo campionato, cui vanno aggiunte 75 gare di Champions e 21 di Europa League, oltre ad un’annata nel 2014 in Premier League con il Chelsea.

empre oggi l’Atalanta dovrebbe accogliere anche un altro illustre svincolato, il 36enne portiere portoghese Rui Patricio, anche lui atteso per le visite mediche.