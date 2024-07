Le mosse dei bergamaschi. Da Huijsen a Perez passando per Erlic e Balerdi. L’Atalanta cerca il tassello giusto in difesa

All’Atalanta, data l’assenza di Giorgio Scalvini che non rientrerà fino a febbraio, servirà ancora un difensore dopo Ben Godfrey, prelevato dall’Everton per 10 milioni. Djimsiti, Hien e Kolasinac formeranno il terzetto titolare, con Godfrey e un altro centrale ancora da reperire, oltre al capitano Toloi che a 34 anni sarà il sesto del pacchetto.

Tanti i nomi accostati alla Dea. Il primo resta quello del 19enne olandese Dean Huijsen (nella foto) della Juventus, cercato da mezza Europa: può arrivare in un’eventuale trattativa per Koopmeiners, altrimenti ha un costo che sta lievitando verso i 30 milioni. Più pronto e meno costoso il 25enne argentino Leonardo Balerdi, centrale dell’Olympique Marsiglia, cresciuto nel Boca Juniors, poi in Bundesliga con il Borussia Dortmund. Viene valutato intorno ai 15 milioni, va in scadenza di contratto tra un anno: il nuovo tecnico Roberto De Zerbi ha però chiesto alla dirigenza dell’OM di trattenerlo.

Nell’Udinese viene seguito il 24enne Nehuen Perez, anche lui argentino, ormai rodato nel nostro campionato con 75 presenze in tre anni in maglia bianconera: ha un profilo e un curriculum simile a quello di Hien, prelevato a gennaio dal Verona. I friulani lo valutano intorno ai 18 milioni. Infine un difensore accostato già da diverse estati alla Dea, il 26enne centrale croato Martin Erlic, da sei anni in Italia, da quattro in serie A con 57 presenze nello Spezia e 56 nel Sassuolo appena retrocesso in B: sarebbe un profilo “low cost“, non ha mai giocato le coppe europee e costerebbe appena 4 milioni. Da ricordare che è rientrato dal prestito al Frosinone il 23enne centrale vicentino Caleb Okoli, due anni fa in prima squadra con 17 presenze.