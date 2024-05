Le pagelle. Ederson da urlo. Muro Hien. Koop che qualità

MUSSO 6,5. Impegnato solo nelle uscite, ma senza vere parate, ordinaria amministrazione.

DJIMSITI 6,5. Serata relativamente tranquilla, ha chiuso ogni spazio a Wirth.

HIEN 7. Non ha sbagliato un anticipo, quando serviva si è fatto trovare pronto.

KOLASINAC 7. La sua assenza contro la Juventus si era sentita. Ha chiuso ogni spazio, ha dato sicurezza alla difesa. Costretto a uscire zoppicante all’intervallo.

ZAPPACOSTA 7. Suo il cross che ha portato all’1-0. Gara di esperienza e sostenza sulla destra.

EDERSON 7,5. Presente ovunque, ha aiutato la difesa, ha dominato nei contrasti e nei recuperi. Uomo ovunque.

KOOPMEINERS 6,5. Non ha dovuto fare magie, ha lasciato a Lookman le luci del palcoscenico ma ha fatto la sua parte.

RUGGERI 7. Il ragazzo della Val Brembana, cresciuto nel vivaio, non ha fatto toccare palla al temuto Frimpong e ha corso tantissimo.

DE KETELAERE 6,5. Nella prima mezz’ora del primo tempo è stato aggressivo e ha costretto il Bayer a sbagliare, si è un po’ spento dopo il 2-0 uscendo nella ripresa.

SCAMACCA 7. Non ha inquadrato la porta, non ha avuto molti palloni giocabili in area, ma ha fatto salire la squadra quando serviva e ha servito l’assist del 3-0.

LOOKMAN 9. Giocatore inspiegabilmente sottovalutato. Due settimane fa l’aveva decisa lui con il Marsiglia, a Dublino è stato fenomenale con le sue giocate. In due anni a Bergamo ha segnato 30 gol.

ALL. GASPERINI 9. Maestro di scacchi. Un altro scacco matto dopo quelli rifilati a Klopp e tanti altri celebri colleghi. Voleva vincere la coppa nella prima mezz’ora, l’ha vinta in 25 minuti. Primo meritato trionfo in carriera. Ora la sfida sarà tenerlo a Bergamo.

Scalvini 7. Non ha fatto rimpiangere Kolasinac mettendo grinta e fisicità. Pasalic 6,5. Ha fatto il suo in mezzo nel finale. 83’ Hateboer sv. 83’ Toure’ sv. 90’ Toloi sv

Fab. Car.