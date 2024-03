Le pagelle. Hien sbaglia troppo alla prima da titolare. Lookman instancabile

MUSSO 6. Non giocava da tre mesi. Primo tempo da spettatore, nel secondo tempo ha sporcato i guanti quando serviva

HIEN 5,5. Alla prima da titolare dopo due mesi in nerazzurro, subito ammonito dopo cinque minuti. Gasp lo toglie all’intervallo

DJIMSITI 6,5. È partito a sinistra, è scalato a destra, nella ripresa ha chiuso sul temuto Gyokeres

KOLASINAC 6,5. Solita gara di grande solidità e sostanza, mastino dietro nei contrasti e nei recuperi HOLM 6,5. Colpisce un palo con una giocata clamorosa, corre tanto a destra, nella ripresa sforna buoni cross

DE ROON 6,5. Ha festeggiato la 331esima presenza in nerazzurro, raggiungendo Bonacina al secondo posto di sempre, con una prestazione generosa in mezzo EDERSON 6,5. Grande lavoro in mediana, in contenimento di Trincao. Ha recuperato palloni e chiuso potenziali contropiede

RUGGERI 6,5. Ha lavorato tanto sia in fase difensiva che di spinta, ha vinto il duello a sinistra con Catamo

MIRANCHUK 6. A destra nel tridente ha fatto il suo saltando spesso l’uomo e buttando buoni palloni in area. Calato nel secondo tempo

LOOKMAN 6,5. Parte lento, poi cresce dalla mezz’ora. È lui a innescare l’azione del gol di Scamacca. Nella ripresa colpisce un palo dopo una serpentina da applausi SCAMACCA 7. Partendo da titolare ha un impatto devastante: un palo, il gol e una girata di testa neutralizzata da una parata miracolosa. ALL. GASPERINI 7. Ha vinto la scommessa su Scamacca titolare, ha gestito bene i cambi

Scalvini 6. Entra e si fa subito ammonire, ma il giallo non lo ha condizionato

Koopmeiners 6. Venti minuti finali aiutando la squadra ad attaccare la profondità De Ketelaere 6. Anche lui protagonista nei venti minuti conclusivi nell’assalto finale

Tourè 6. Per pochi centimetri si vede annullare la rovesciata del gol vittoria

Zappacosta sv

Voto squadra 6,5

Fab.Car.