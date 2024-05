Le pagelle. Toloi protagonista. Scalvini in crescita. Koop di sacrificio

CARNESECCHI 6. Un’altra domenica senza essere particolarmente impegnato. Comunque attento quando serve.

TOLOI 7. Dopo una stagione costellata da infortuni muscolari sta vivendo un ottimo finale da protagonista: a quasi 34 anni ha ancora tanto da dare.

DJIMSITI 7. Ha fatto a sportellate nel primo tempo contro l’amico Zapata. Solita gara di attenzione.

SCALVINI 7. Partita di applicazione e concentrazione difensiva. Sta bene e sta crescendo come condizione in vista degli Europei.

HOLM 6,5. Al rientro dopo un mese dopo un infortunio muscolare ha galoppato per un’ora con buone discese. Pasalic 7 Sfiora la rete nel primo tempo con la conclusione su cui Lookman piazza il tap in. Trasforma il rigore del 3-0

KOOPMEINERS 6,5. Fa il suo in un match già chiuso all’intervallo, si sacrifica da mediano al posto di Ederson.

ZAPPACOSTA 6,5. Esperienza e qualità, trasloca da destra a sinistra senza problemi.

LOOKMAN 7,5. Segna la sua decima rete in campionato, la sedicesima stagionale, segna pure altri due gol nella ripresa ma l’arbitro li annulla. Lui comunque segna sempre. E si procura il rigore del 3-0.

SCAMACCA 7. Manda un altro messaggio al ct Spalletti con la 19esima rete stagionale. E segna pure un altro gol annullato. Più di così…

DE KETELAERE 7. I primi due gol partono da suoi passaggi, attacca tantissimo, non si ferma mai.

ALL. GASPERINI 8. Inanella un risultato dietro l’altro, un traguardo dietro l’altro. Ha portato la sua Dea tra le prime quattro per la quinta volta in otto anni. Domenica prossima cercherà il terzo posto.

Hien 6. Concentrato anche se entra a gara finita. Ruggeri 6. Come Hien anche lui concentrato. Miranchuk 6. Vivace ed effervescente davanti. Toure’ 6. Un altro spezzone utile per lui. Rossi 6. Per terzo portiere la soddisfazione dell’esordio stagionale

