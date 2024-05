Le possibili scelte. Sì a Scamacca con De Ketelaere

La Dea oggi vola a Marsiglia con alcune assenze ad accorciare le rotazioni. Gasperini dietro ha i difensori contati, non avendo l’infortunato Toloi, Palomino ormai fuori rosa fino al termine del campionato e lo squalificato Hien, sempre titolare nell’ultimo bimestre. Sarà rimpiazzato da Giorgio Scalvini, rientrato domenica contro l’Empoli e rimasto in campo per 95’ dopo quattro settimane di stop per un infortunio muscolare. Il 20enne palazzolese farà reparto con Djimsiti e Kolasinac davanti alla porta custodita da Musso, portiere delle notti europee. Fuori causa anche l’esterno svedese Emil Holm che di fatto ha già chiuso la stagione con l’infortunio muscolare subito dieci giorni fa a Monza. Davanti recuperato Gianluca Scamacca, tenuto a riposo domenica precauzionalmente per un fastidio muscolare. Il 25enne bomber romano è il miglior marcatore stagionale nerazzurro con quindici gol: in questa Europa League ha segnato cinque volte nelle ultime cinque. Al suo fianco favorito De Ketelaere su Lookman.Fab. Car.