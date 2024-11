Le ultime dai campi. Tutti confermati gli undici azzurri vittoriosi a San Siro

Squadra che vince non ci cambia (anche perché Lobotka è ancora indisponibile), motivo per cui, almeno in partenza, Antonio Conte dovrebbe confermare l’undici titolare martedì scorso a san Siro contro i rossoneri. Confermatissimo Lukaku. A proposito di bomber: il Galatasaray non vuole perdere Victor Osimhen al termine del prestito. Il club - riferisce il quotidiano turco Sozcu - la società ha fissato in 50 milioni di euro il limite per provare ad ottenere il cartellino dell’attaccante nigeriano (cui verrebbe proposto un quinquiennale) appoggiandosi anche ad un contributo dalle sponsorizzazioni.

Probabili formazioni

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Arbitro: Doveri di Roma

A.S.