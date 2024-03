Le voci di mercato. Sirene argentine per Palomino

Sirene argentine per Palomino, tentato a fine stagione dal ritorno in patria nel River Plate che lo vorrebbe al centro della sua difesa.

Il centrale di San Tucuman, 34 anni, nell’ultimo anno non ha praticamente mai giocato per una serie di continui infortuni muscolari: quest’anno per lui appena 42 minuti giocati tra campionato e coppe.

Arrivato a Bergamo nel 2017 ha collezionato 225 presenze con 9 gol con la maglia nerazzurra.

Fab. Car.