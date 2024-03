Le voci. Suggestioni di mercato per il futuro della Dea. Paolo Maldini dirigente per consolidare il club

Per ora è solo una voce di mercato, prematura. Ma l’idea è suggestiva: un ruolo dirigenziale per Paolo Maldini in un’Atalanta che vuole consolidarsi sempre più realtà europea. La Dea ha appena salutato il manager gallese Lee Congerton, volato in Arabia per fare il ds all’Al-Ahli. Probabile che in estate venga inserito un nuovo dirigente per l’internazionalizzazione del club. Maldini avrebbe un ruolo più operativo sullo scouting e sul mercato, dove la Dea è già ben coperta con l’apprezzato direttore sportivo Tony D’Amico, che il Napoli vorrebbe da giugno per rifondare. Difficile che D’Amico, che sta lavorando molto bene con Luca Percassi, lasci Bergamo. Ma una triade con Maldini non sarebbe utopistica. Fab. Car.