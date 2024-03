L’Atalanta saluta Lee Congerton, da oggi non è più un dirigente nerazzurro

Bergamo 1 marzo 2024 – Da oggi Lee Congerton non è più responsabile area internazionale dell’Atalanta. Il 50enne manager gallese e la proprietà nerazzurra ieri hanno risolto consensualmente il contratto, liberando Congerton che andrà in Arabia nell’ambizioso e ricchissimo Al-Alhi a rivestire la carica di direttore sportivo.

“Atalanta BC e Lee Congerton comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto professionale con effetto a partire da domani, venerdì 1 marzo 2024. Per due anni il dirigente gallese ha ricoperto il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. Lee Congerton ringrazia la famiglia Percassi e quella Pagliuca per l’importante e gratificante opportunità professionale che ha arricchito il suo bagaglio di esperienza. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC esprimono a loro volta gratitudine a Lee Congerton per la professionalità e la dedizione messe a disposizione del Club, augurandogli contestualmente le migliori fortune per il futuro”, si legge nella nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro.

Congerton è arrivato a Bergamo due anni fa con l’ingresso in società del fondo statunitense Bain Capital gestito dal finanziere Stephen Pagliuca: suo il colpo che ha portato all’ingaggio nell’estate 2022 dell’attaccante Ademola Lookman, proveniente dal Leicester, lo stesso club in cui lavorava Congerton che in passato aveva ricoperto incarichi manageriale nel Chelsea, come Head of Youth and Senior Scouting collaborando anche con Carlo Ancelotti. Dal maggio 2011 al 2014 l’esperienza in Germania come Direttore Tecnico dell’Amburgo. Quindi il ritorno nel Regno Unito, come Direttore Sportivo del Sunderland prima e poi come Head of Senior Recruitment al Celtic e, dal maggio 2019 al Leicester.