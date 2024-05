L’infortunio. De Roon, niente Dublino. Ci prova per gli Europei

Niente finale di Europa League per Marten De Roon. L’highlander olandese, uscito mercoledì sera nella ripresa della finale della Coppa Italia, ha terminato la sua stagione in nerazzurro dopo 46 partite, quasi tutte da capitano, e 3938 minuti disputati. L’infortunio subito all’Olimpico si è rivelato, dopo una serie di esami diagnostici approfonditi, una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo fasciale del bicipite femorale. Stop da tre settimane per il 33enne centrocampista atalantino: salterà la finale di Dublino di mercoledì e le ultime tre giornate di campionato. Dovrebbe farcela per gli Europei: il ct arancione Koeman lo ha inserito nella lista dei 30 pre-convocati da cui poi scremerà i 24 che andranno agli Europei. Senza De Roon a questo punto Gasperini dovrà per forza schierare il duttile Pasalic da mediano, e fin qui nessun problema data l’affidabilità del croato, svuotando di fatto la panchina nel ruolo dei centrocampisti: Ederson, Pasalic e Koopmeiners mercoledì non avranno cambi nel ruolo, un problema in caso di infortuni, cartellini gialli o di supplementari.Fab.Car.