L’Atalanta non inserisce nella lista Champions l’infortunato Scamacca e Sulemana

Bergamo, 4 settembre 2024 – L’Atalanta giocherà tutta la prima fase della Champions senza Gianluca Scamacca e senza Ibrahim Sulemana. Nella lista dei 25 giocatori depositata dai nerazzurri alla UEFA non è stato inserito (era scontato) il 25enne centravanti romano, fuori per infortunio almeno fino a febbraio inoltrato, dunque inutilizzabile, ed è stato escluso per scelta tecnica il 21enne mediano ghanese per fare posto nella lista al 20enne bomber serbo Vanja Vlahovic, 3 gol in tre gare con l’under 23 di serie C (8 gol totali da marzo), che sarà il quinto attaccante con Retegui, Lookman, De Ketelaere e Zaniolo. E’ stato invece inserito come settimo difensore in lista Giorgio Scalvini, impegnato quotidianamente, insieme allo stesso Scamacca, al centro sportivo di Zingonia con lo staff medico e i fisioterapisti nel lungo percorso riabilitativo dopo la rottura del legamento crociato subita il 2 giugno contro la Fiorentina: il non ancora 21enne difensore di Palazzolo dovrebbe rientrare per metà dicembre e dunque potrebbe giocare le partite di gennaio in casa contro lo Sturm Graz e l’ultima a Barcellona. Da febbraio, con i turni eliminatori, sarà poi possibile integrare o modificare la lista UEFA ed inserire Scamacca e Sulemana al posto di altri giocatori. Intanto ieri si è svolto il sopralluogo della UEFA al Gewiss Stadium in vista del prossimo inizio della League Phase della Champions League 2024/2025. L’ispettore incaricato, il belga Fernand Meese (ex arbitro internazionale) ha verificato che gli spalti della nuova tribuna sud, i nuovi skybox, le sale interne ed i relativi spazi esterni, compreso il parcheggio sotterraneo, fossero conformi alla normativa prevista per le gare della UCL.