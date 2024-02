Atalanta, Lookman rientra a Bergamo: da giovedì riprende ad allenarsi

L’Atalanta si prepara a riaccogliere il suo cannoniere Ademola Olajede Lookman dopo 45 giorni di assenza per la Coppa d’Africa disputata con la sua Nigeria. Oggi il 26enne attaccante londinese, ma di passaporto nigeriano, rientra in Italia, dopo il ritorno in patria lunedì della sua nazionale sconfitta in finale dai padroni di casa della Costa d’Avorio. Lookman torna da vice campione continentale, deluso per il titolo perso, ma con un bilancio personale positivo: tre gol segnati, due al Camerun e uno nei quarti di finale all’Angola. In campo sia in semifinale che in finale, in cui è uscito al 78’, protagonista e trascinatore di una selezione dall’elevato tasso tecnico. Da domani tornerà a disposizione di Gian Piero Gasperini iniziando il suo 2024 un mese e mezzo dopo i suoi compagni. Sarà convocato per la gara casalinga di sabato contro il Sassuolo, anche se avrà solo due allenamenti nelle gambe. La sua ultima apparizione con la Dea risale al 30 dicembre quando in casa contro il Lecce ha segnato il gol decisivo per i nerazzurri. In questa prima metà di stagione l’ex Lipsia sta viaggiando a 7 gol e 3 assist in 18 partite di campionato, con 1118 minuti giocati. Lookman è ancora il miglior marcatore in campionato dell’Atalanta, assediato da De Ketelaere, Koopmeiners e Scamacca a quota 6 gol.