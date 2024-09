Lookman, il nuovo acquisto. La Dea aspetta il top player

L’Atalanta, alla fine della sosta per le nazionali, ritroverà Ademola Lookman dopo un mese esatto di assenza. Dalla finale di Varsavia persa contro il Real Madrid il 14 agosto. Di fatto il campionato del bomber nigeriano, ieri protagonista con una doppietta nel 3-0 delle Aquile Verdi al Benin, inizia domenica prossima contro la Fiorentina. Quattro giorni dopo, sempre al Gewiss, la sfida per lui, londinese e inglese (anche se a 19 anni ha scelto il passaporto nigeriano), molto sentita contro l’Arsenal, per la prima giornata di Champions League. Riecco quindi l’eroe di Dublino, inserito tra i trenta candidati al Pallone d’oro proprio per quella tripletta decisiva rifilata al Bayer Leverkusen. Quella tripletta che ha acceso improvvisamente i riflettori di mercato su questo attaccante incompiuto fino al 2022, quando non ancora 25enne arriva a Bergamo (dopo aver segnato appena 17 gol in sei anni di alti e bassi tra Everton, Fulham, Lipsia e Leicester) dove esplode con 15 gol la prima stagione e 17 la seconda, con l’apice di Dublino. Subito dopo Ferragosto la chiamata dei dirigenti del Paris Saint-Germain alla ricerca urgente di un attaccante dal gol facile da inserire al posto dell’infortunato Gonzalo Ramos: proposta per un quinquennale da 25 milioni di faraonico ingaggio. Lookman chiede alla Dea di tirarsi fuori, in attesa dell’offerta concreta dei parigini, e di poter saltare la trasferta di Lecce e gli allenamenti di quei giorni, mettendosi fuori squadra insieme all’ammutinato Koopmeiners. Scatenando la rabbia dei tifosi bergamaschi che contestano entrambi con uno striscione appeso fuori dal centro sportivo di Zingonia: "Maglia sudata e rispetto per noi valgono più di coppe e scudetto".

L’offerta del PSG si sgonfia subito, svanisce. Così Lookman torna ad allenarsi individualmente, salta anche il Torino. Dal 28 agosto è di nuovo in gruppo, viene convocato per l’Inter, ma non è pronto e a San Siro resta in panchina. Ora sta recuperando gambe e ritmo partita con la sua Nigeria. Mercoledì tornerà a Bergamo, probabile sia già titolare contro la Fiorentina, altrimenti quattro giorni dopo contro i Gunners. Per l’Atalanta il suo rientro davanti può diventare determinante.