Atalanta: in lizza per il Pallone d’Oro c’è anche il figliol prodigo Lookman

Bergamo, 5 settembre 2024 – Un’altra prima volta per l’Atalanta: un suo giocatore è tra i 30 selezionati per vincere il Pallone d’Oro. Si tratta ovviamente di Ademola Lookman, l’eroe del trionfo nella finale di Europa League di Dublino con la sua tripletta al Bayer Leverkusen, inserito nella lista dei 30 giocatori in corsa per il più importante riconoscimento individuale che verrà assegnato il 28 ottobre a Parigi al Theatre du Chatelet.

Una prima volta

Non era mai successo nei 117 di storia atalantina, come del resto non era mai successo fino a qualche anno fa di avere una pattuglia di giocatori nerazzurri ai Mondiali o agli Europei, di averne diversi in azzurro, o ancora di averne mediamente una dozzina convocati dalle rispettive nazionali. Tutte novità degli ultimi 5/6 anni, da quando la Dea non è più una provinciale ma una consolidata realtà nazionale.

In lizza anche Gasp

E insieme a Lookman correrà per l’analogo premio riservato al miglior allenatore del 2024 il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, candidato insieme a Carlo Ancelotti vincitore della Champions con il Real Madrid, a Guardiola vincitore della Premier League con il City, a Xabi Alonso vincitore della Bundesliga con il Bayer Leverkusen e ai ct di Spagna e Argentina, De la Fuente e Scaloni (ex atalantino) vincitori dei rispettivi tornei continentali. Per l’Atalanta dopo il trionfo di Dublino e la partecipazione alla Supercoppa Europea a Varsavia un altro grande traguardo, avere due propri tesserati in corsa per i rispettivi più importanti e prestigiosi premi individuali.

Soddisfazione dichiarata

“Due candidature ad altrettanti prestigiosissimi premi che sono storiche e senza precedenti nella storia sportiva dell’Atalanta. Che rivolge i più sentiti complimenti ad Ademola e mister Gasperini, l’ennesimo (e questa volta doppio) riconoscimento nel suo percorso di crescita”, ha scritto la stessa Atalanta in una nota ufficiale apparsa sul proprio sito.