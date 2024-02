Atalanta, Luis Muriel pronto a volare in America all’Orlando City

Bergamo, 6 febbraio 2024 – Futuro prossimo a stelle strisce per Luis Muriel? In queste ore sta decollando la trattativa tra l’attaccante colombiano classe 1991 e gli americani dell’Orlando City per un trasferimento immediato nella Major League Soccer che sta per iniziare.

Muriel, che compie 33 anni ad aprile e a giugno andrà in scadenza di contratto con l’Atalanta, con il nuovo anno, complice l’esplosione di De Ketelaere e il rilancio di Miranchuk, ha trovato pochissimo spazio e non ha mai impattato: appena 41 minuti in tre apparizioni in campionato e altri 20 minuti in due gare di Coppa Italia. Sempre in panchina nonostante l’assenza di Lookman, impegnato in Coppa d’Africa, e di El Bilal Toure’, non ancora pronto dopo uno stop di sei mesi. L’anglo-nigeriano tornerà dall’Africa lunedì prossimo, il maliano è pronto a debuttare: con il loro rientro gli spazi per Muriel rischiano di azzerarsi. Da qui il desiderio del cafetero di aprire un nuovo ciclo americano alla soglia dei 33 anni, un’opportunità economica per chiudere la carriera con un contratto importante, in Florida, molto più vicino alla sua Colombia rispetto all’Italia.

La lega statunitense inizia tra due settimane, l’offerta di Orlando è alettante: nelle prossime ore la trattativa potrebbe concludersi con una fumata bianca. Muriel, arrivato a Bergamo dal Siviglia nel luglio 2019, in quattro anni e mezzo con l’Atalanta ha collezionato finora 183 presenze e 68 gol, con 143 e 48 gol in campionato. In questa stagione Lucho ha messo insieme 25 presenze e 6 gol in 683 minuti, con 18 presenze e 2 gol in serie A e 4 reti in Europa League con due doppiette sui campi dello Sturm Graz e del Rakow: a dicembre è stato decisivo con 4 gol e un assist tra campionato ed Europa League.